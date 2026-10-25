'초비상' PS 일정 전부 밀리나…'라팍에 계속 비온다→경기 개시 장담 못해

25일 대구 삼성라이온즈파크에서 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전이 열릴 예정인 가운데 그라운드에 비가 내려 방수포가 덮여 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.25/

17일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 삼성과 롯데의 경기. 장맛비가 내리고 있는 라이온즈파크. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.17/

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[대구=스포츠조선 이종서 기자] 포스트시즌 일정이 하루씩 밀리게 될까.

KIA 타이거즈와 삼성 라이온즈는 25일 대구 삼성라이온즈파크에서 KBO리그 포스트시즌 플레이오프 1차전을 치른다.

정규시즌을 2위로 마친 삼성과 3위로 마친 KIA가 가을야구에서 만났다. KIA는 준플레이오프에서 LG를 상대로 3전승을 거두면서 플레이오프 무대를 밟게 됐다.

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KIA가 4일을 푹 쉬고 올라온 가운데 하루 더 일정이 밀릴 가능성이 높아졌다.

이날 대구를 비롯한 남부 지역에는 꾸준하게 비가 내리고 있다. 라이온즈파크에는 커다란 방수포가 깔렸다. 그러나 오후 6시 무렵까지 비 예보가 있어 쉽사리 경기 개시를 할 수 없는 상황이다.

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만약 경기가 열리지 않게 되면 하루씩 밀리게 된다.

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동시에 개시가 된다면 노게임은 없다. 강행하거나, 중단 후 다음 날 같은 조건에서 이어하는 '서스펜디드 게임(일시정지 경기)' 규정만 존재한다.

25일 대구 삼성라이온즈파크에서 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전이 열릴 예정인 가운데 그라운드에 비가 내려 방수포가 덮여 있다. 더그아웃 앞에 물막이가 설치되어 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.25/

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개정된 포스트시즌 세칙에 따라 5회 이전에 경기가 중단되더라도 노게임이 선언되지 않고, 중단 시점의 점수와 아웃카운트, 주자 상황 그대로 다음 날 재개된다.

아울러 포스트시즌은 하루에 한 경기만 치르는 만큼, 기존 편성 경기는 다음 날 경기 거행 예정시간으로 순연된다.

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다음 날이 이동일이면 이동일에 경기를 진행한 후 해당 시리즈의 전체 일정을 1일씩 순연해 진행한다. 다음 날이 시리즈 최종 경기일 경우 다음 날 또는 이동일에 경기를 치른 후 포스트시즌 전체 일정을 1일씩 밀린다.

한편, 삼성은 선발투수로 크리스 페덱을 예고했고, KIA는 제임스 네일이 선발 투수로 나선다. 페덱은 올 시즌 13경기에서 7승3패 평균자책점 2.95를 기록했다. 다만, KIA를 상대로는 2경기 나와 2패 평균자책점 5.25로 부진했다.

KIA 네일은 올 시즌 31경기에 등판해 13승7패 평균자책점 3.49를 기록했다. 삼성을 상대로는 2승무패 평균자책점 3.24의 성적을 남겼다 .

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대구=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com