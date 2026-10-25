김도영·구자욱 홈런 훔치기 도전? 빅리그에서 7년, 한번도 못가본 가을무대…1m96 거포가 꿈꾸는 한국시리즈 [인터뷰]

인터뷰에 임한 힐리어드. 김영록 기자

5일 수원 KT위즈파크에서 열린 롯데 자이언츠와 KT 위즈의 경기. KT가 정규리그 우승을 확정지은 후 축하행사를 진행했다. 힐리어드와 로건이 활짝 웃고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.5/

30일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 7회초 2사 1루 KT 힐리어드가 동점 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.30/

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[스포츠조선 김영록 기자] "가을야구? 마이너에선 가봤는데, 빅리그 때는 한번도 못갔다. 그래서 한국시리즈가 더 기대된다."

메이저리그에서 332경기를 뛰었지만, 포스트시즌은 '남의 잔치'였다. 하지만 이제 KT 위즈 샘 힐리어드에겐 '현실'이 됐다.

KT는 올해 구단 역대 최다승(90승)으로 정규시즌 1위를 차지, 한국시리즈에 직행했다. 삼성 라이온즈-KIA 타이거즈가 맞붙는 플레이오프 승자와의 만남을 기다리고 있다.

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힐리어드는 올해 타점 1위(139개) 홈런 2위(44개) 득점 3위(116개) 장타율 3위(5할9푼3리) 최다안타 5위(171개) 타율 13위(3할4리) 출루율 21위(3할7푼4리) 등 타격 전부문에서 상위권에 이름을 올렸다.

시즌초에는 너무 큰 압박감에 시달렸다. ABS(자동볼판정 시스템)존 등 달라진 부분에 적응하는 시간이 필요했다. 한때 퇴출설이 제기되기도 했다.

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하지만 스윙폼을 좀더 간결하게 바꾸고, 자신에 대한 믿음이 흔들리지 않았다. 5월 이후 엄청난 성적을 냈다. 이강철 감독의 인내심도 보답받았다.

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7일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 8회말 2사 만루 KT 힐리어드가 만루혼런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.07/

특히 후반기에만 24홈런을 몰아치며 OPS(출루율+장타율) 1.065를 기록, 유독 뜨거운 후반기를 보냈기 때문. 힐리어드는 7월과 9~10월 간 MVP를 차지하며 외국인 선수 역사상 처음으로 월간 MVP 2회 수상의 주인공이 됐다.

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시즌 막판 KIA 김도영과의 홈런왕 경쟁에서 아쉽게 한발 뒤처졌다. 최근 수원에서 만난 힐리어드는 "팬분들께 좀더 좋은 결과를 보여드리고 싶은 마음에 홈런왕 하면 좋겠다는 생각은 했지만, 너무 압박을 느끼고 싶진 않았다"면서 "(소형준 10승이라든지)팀 입장에서도 걸려있는 기록들이 많았다. 김도영 선수가 마지막 경기에서 홈런을 친 게 대단할 뿐"이라며 웃었다.

이어 "만약 시즌이 몇경기 더 있었다면, 홈런도 2~3개 더 치고 타점도 좀더 추가할 수 있었을 거란 아쉬움은 있다. 워낙 컨디션도 좋았고, 우리 테이블세터들이 출루를 잘하더라"라면서도 "후반기가 내 최고치는 아니다. 앞으로 더 잘하는 모습을 보여드리고 싶다"며 의지도 다졌다.

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29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. KT 힐리어드가 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.29/

시즌 MVP 후보에 이름을 올린 것에 대해서는 "좋은 동기부여다. 김도영 외에 곽빈(두산 베어스) 오스틴(LG 트윈스)도 MVP급 시즌을 보냈다고 생각하는데, 내가 그들과 함께 언급된다는 사실이 기쁘다. 서로 최선을 다했고, 누가 수상하더라도 납득할만한 결과"라며 미소지었다.

다음 시즌 ABS존의 하이존이 낮아지는 등 변화가 이뤄질 거란 소식에 대해선 "개인적으론 진심으로 동의한다"라며 활짝 웃었다.

힐리어드는 메이저리그 콜로라도 로키스와 애틀랜타 브레이브스에서 뛰었지만, 아쉽게도 가을야구 경험은 없다. 올해가 첫 경험이다.

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그는 "와일드카드-준플레이오프 경기를 봤는데, 열기가 정말 뜨겁더라. KIA는 라인업 자체가 강하고, 타격감도 투수들도 컨디션이 좋은 것 같았다"며 혀를 내둘렀다. 하지만 "우린 똑같이 준비할 뿐이다. 우리도 그런 열기에 보답할 수 있는 좋은 경기를 보여드리겠다"고 강조했다.

인터뷰에 임한 힐리어드. 김영록 기자

KBO리그는 메이저리그에 비해 이른바 '홈런 훔치기(펜스 넘어가는 타구를 잡아내는 것)'를 보는 일이 드물다. 특히 메이저리그의 경우 펜스를 마치 스파이더맨처럼 타고 올라가 넘어가는 타구를 낚아채기도 하는데, 한국의 경우 펜스의 높이, 외야수의 운동능력 차이 등이 이유로 꼽힌다.

그런 의미에서 1m96의 큰 키에 좋은 탄력, 빠른 스피드와 타구판단까지 겸비한 힐리어드는 '홈런 훔치기'를 보여줄 수 있는 몇 안되는 선수들 중 한명이다. 정규시즌 중 2~3차례 잡아낼 뻔한 장면이 있었지만, 아쉽게 살짝 빗나가곤 했다.

힐리어드는 '김도영이나 카스트로, 구자욱, 디아즈 같은 선수를 상대로 홈런 훔치기를 보여줄 수 있겠나'라는 질문에 크게 웃었다.

"홈런 훔치기는 당한 타자에게 엄청난 실망감을 안겨줄 수 있는 플레이다. 또 우리 투수를 지켜주는 결정적인 수비이면서 최소 1점 이상의 실점을 막는 플레이다. 팀 승리에 큰 도움이 된다. 내가 원한다고 해서 할 수 있는 플레이는 아니지만, 그런 상황이 온다면 시도해보겠다. 현실에서 이뤄진다면 아마 무척 기쁠 것 같다."

30일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 7회초 2사 1루 KT 힐리어드가 동점 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.30/

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com