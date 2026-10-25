하, 35개 세이브왕 공백 메울 수 있는 건가...박진만 감독, 대책을 이렇게 설명했다 [PO1 현장]

25일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 10회 투구를 마친 삼성 김재윤. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.25/

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[대구=스포츠조선 김용 기자] "누구라고 딱 정하지는 않았다."

삼성 라이온즈 박진만 감독이 마무리 김재윤 공백에 대한 대책을 밝혔다.

삼성은 25일 대구 삼성라이온즈파크에서 KIA 타이거즈와 플레이오프 1차전을 치른다.

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삼성은 1차전을 하루 앞두고 전하고 싶지 않은 소식을 전했다. 올시즌 35세이브로 세이브 타이틀을 거머쥔 김재윤이 전거근 부상으로 가을야구 시즌아웃이 될 거라 밝혔기 때문이다. 전거근은 공을 던지는 어깨와 옆구리쪽을 이어주는 근육으로, 투수에게는 치명적 부상.

김재윤은 정규시즌 막판부터 그 부위 문제를 호소해 경기에 나가지 않았다. 삼성은 플레이오프까지 시간이 있어, 최대한 시간을 미뤘지만 회복이 되지 않아 결국 김재윤의 이탈을 공식적으로 알렸다.

25일 대구 삼성라이온즈파크에서 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전이 열릴 예정인 가운데 삼성 박진만 감독이 인터뷰 중 질문에 답하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.25/

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경기를 앞두고 만난 박 감독은 "갑자기 생긴 변수"라고 말하며 "마무리는 누구라고 딱 정하지 않았다. 상황에 따라, 상대 타순에 따라 쓸 수 있는 모든 투수들을 활용하려 한다"고 밝혔다.

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그래도 가장 유력한 대체 후보가 있지 않느냐는 질문에는 "경기 중반이냐, 후반이냐에 따라 투수들 투입 순서에 대한 계획을 세웠다"고 하며 "가장 믿음직한 이승민이 위기 상황에서 나갈 것"이라고 밝혔다.

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9회까지 리드하는 상황이 순조롭게 풀리면, 마무리는 이승민이 할 걸로 보인다. 다만, 승부처 여기서는 무조건 막아야 한다는 상황이 발생하거나 상대 좌타 라인에 큰 찬스가 걸렸을 때는 이승민이 조기에 등판할 가능성도 높아 보인다.

대구=김용 기자 awesome@sportschosun.com