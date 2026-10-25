"단기전 수비 고려" 최형우 시리즈에 최형우가 없다, 구자욱 DH '플랜C' 현실화, "경기 후반 수비 투입 열린 가능성"[PO1]

6일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 5회초 동점 2타점 적시타 날린 삼성 구자욱. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.06/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]결국 플랜C까지 가동됐다. 최형우가 빠지고, 구자욱이 지명타자로 선발 출격한다. 삼성 라이온즈가 플레이오프 1차전 라인업을 발표했다.

삼성은 25일 대구 라이온즈파크에서 열리는 '2026 신한은행 SOL Bank KBO리그' KIA 타이거즈와의 플레이오프 1차전에 김지찬(중견수) 김성윤(우익수) 구자욱(지명타자) 르윈 디아즈(1루수) 강민호(포수) 박승규(좌익수) 김영웅(3루수) 이재현(유격수) 류지혁(2루수)으로 선발 라인업을 구성했다.

9일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 경기. 삼성 최형우가 타격을 하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.09/

김지찬이 리드오프로, '네일 킬러(10타수8안타)' 김성윤이 테이블세터로 네일 흔들기에 나선다.

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가장 눈에 띄는 건 구자욱의 지명타자 3번 배치.

삼성 박진만 감독은 "자욱이가 몸상태에 따라 변동이 있을 수 있었는데, 많이 호전돼 치는 데는 전혀 문제가 없고, 어느 정도 러닝도 가능한 상태다. 구자욱 선수가 타선에 있고 없고의 차이가 크다"며 "최형우 선수는 단기전 수비의 중요성을 생각하다보니 일단 대기하게 됐다. 박승규 선수의 컨디션 좋다고 판단했다"고 설명했다.

최형우가 네일에게 9타수1안타로 강하지 않았던 점도 두루 고려한 선택. 네일에게 8타수4안타 1홈런으로 강했던 강민호가 클린업트리오에 배치됐다.

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최형우는 경기 중·후반 가장 중요한 승부처에 타석에 설 전망.

5일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 두산과 삼성의 경기. 7회초 무사 만루 김성윤이 좌월 만루홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.05/

9일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 경기. 삼성 강민호가 타격을 하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.09/

박진만 감독은 "나와서는 안될 그림이긴 한데, 만약애 지고 있을 때 대타로 활용할 경우 계속 추격해야 할 상황이면 한타석 쓰기 아까우니, 최형우 선수가 수비에 나갈 수 있다"며 "리드하고 있는 상황에서는 수비 강화를 위해 다른 선수가 나갈 수 있다. 아마 상황에 따라 변동 가능성이 있다"며 경기 후반 최형우 좌익수 수비 가능성도 열어놓았다.

삼성 선발투수 크리스 페덱은 올 시즌 13경기(76⅓이닝) 7승 3패 평균자책점 2.95를 기록했다.

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KIA를 상대로는 2경기(12이닝) 2패 평균자책점 5.25로 고전했다.

9일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 경기. 6회 마운드에 오른 삼성 페덱. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.09/

삼성 출신 포수 김태군이 페덱을 상대로 홈런 포함, 3타수2안타 6타점으로 천적으로 군림했다. 김선빈 하주석이 4타수2안타로 강했다. 김도영은 6타수1안타에 그쳤지만, 1안타가 홈런이었다.

삼성타선에 맞설 KIA 선발투수는 제임스 네일이다.

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네일은 올 시즌 31경기(183이닝) 13승 7패 평균자책점 3.49를 기록했다.

삼성을 상대로는 4경기(25이닝) 2승 무패 평균자책점 3.24로 강했다.

김성윤이 올 시즌 네일을 상대로 무려 10타수 8안타(타율 0.800)라는 천적 관계를 자랑했다. 베테랑 안방마님 강민호 역시 네일을 상대로 8타수 4안타(타율 0.500) 1홈런으로 강했다.

구자욱이 11타수3안타, 3타점, 리드오프 김지찬과 이재현이 7타수2안타를 기록했다. 반면, 외국인 타자 르윈 디아즈는 네일을 상대로 7타수 1안타, 베테랑 최형우는 9타수 1안타로 고전했다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com