[WS2] 57년 만에 첫 우승 보인다!…4-0 뒤집은 밀워키의 기적→안방 2연승…탬파베이 이틀연속 1점차 피눈물

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[스포츠조선 고재완 기자] 1969년 시애틀 파일럿츠로 창단한 이래 무려 57년 동안 닿지 못했던 월드시리즈 우승 트로피가 마침내 눈앞으로 다가왔다. 1회초 4점을 먼저 헌납하며 패색이 짙었던 경기를 기어코 뒤집었다. 6회초 잭슨 추리오의 환상적인 홈 보살과 살 프렐릭의 동점포로 균형을 맞춘 밀워키 브루어스가 7회말 터진 쿠퍼 프랫의 결승 적시타에 힘입어 파죽의 안방 2연승을 질주했다. 반면 1차전 등판까지 거르고 에이스를 아껴 내세웠던 탬파베이 레이스는 이틀 연속 1점 차 석패를 당하며 벼랑 끝으로 내몰렸다.

밀워키는 25일(한국시각) 미국 위스콘신주 밀워키 아메리칸패밀리필드에서 열린 월드시리즈(7전4선승제) 2차전에서 난타전 끝에 탬파베이를 5대4로 제압했다. 1차전 3-2 신승에 이어 2차전마저 1점차 짜릿한 역전승으로 장식한 밀워키는 기분 좋은 2승을 안고 적지 트로피카나필드로 향하게 됐다. 역대 월드시리즈에서 1,2차전을 모두 승리한 팀의 최종 우승 확률은 무려 84%(91회 중 76회)에 달한다.

경기 초반은 탬파베이의 완벽한 독무대였다. 1회초 챈들러 심슨과 주니어 카미네로의 연속 적시타로 2점을 선취한 뒤, 리암 힉스가 우월 투런 아치를 그리며 4-0으로 기세를 올렸다.

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하지만 밀워키의 반격은 매서웠다. 1회말 곧바로 윌리엄 콘트레라스와 개럿 미첼이 연속 적시타를 터뜨려 4-2로 따라붙었다. 4회말에는 1사 후 프랫의 볼넷과 프렐릭의 우전 안타로 만든 찬스에서 데이비드 해밀튼의 평범한 1루 땅볼을 탬파베이 1루수 조나단 아란다가 치명적인 포구 실책으로 뒤로 빠뜨리며 4-3 턱밑 추격을 허용했다.

포스트시즌 평균자책점 1.29를 자랑하던 탬파베이 에이스 드류 라스무센은 흔들린 멘탈을 잡지 못하고 제이크 바우어스에게 볼넷을 내준 뒤 3⅔이닝 6안타 2볼넷 4탈삼진 4실점(3자책)으로 조기 강판당했다. 1차전 제이콥 미저라우스키와의 맞대결을 피하고 5일 휴식까지 보장하며 아껴뒀던 탬파베이의 필승 카드가 허무하게 불타버린 순간이었다.

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승부의 추가 완전히 밀워키로 기운 분수령은 6회였다. 공수 양면에서 영화 같은 드라마가 펼쳐졌다.

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6회초 4-3으로 1점 뒤진 탬파베이는 몸에 맞는 공으로 나간 힉스가 희생번트로 2루를 밟은 뒤, 빅토르 메사 주니어의 좌전 안타 때 과감하게 홈으로 쇄도했다. 하지만 밀워키 좌익수 잭슨 추리오가 포수 미트에 정확히 배달되는 '총알 송구'를 꽂아 넣었고, 콘트레라스가 힉스를 홈플레이트 앞에서 태그아웃시켰다. 탬파베이의 달아나는 1점을 지워버린 결정적 수비였다.

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위기를 넘긴 밀워키는 6회말 선두타자 살 프렐릭이 탬파베이 세 번째 투수 이안 시모어와 9구 풀카운트 혈투 끝에 92.9마일(약 150㎞) 한가운데 패스트볼을 통타, 중앙 담장을 넘기는 비거리 124m짜리 동점 솔로 홈런을 폭발시키며 4-4 균형을 맞췄다.

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기세를 올린 밀워키는 7회말 승부를 뒤집었다. 선두타자 브라이스 투랑이 통렬한 중전 2루타로 밥상을 차렸고, 미첼의 우익수 희생플라이로 1사 3루를 만들었다. 탬파베이는 불펜 에이스 케빈 켈리를 긴급 투입하며 불을 끄려 했다. 그러나 타석에 들어선 쿠퍼 프랫은 흔들림 없이 켈리의 공을 밀어 쳐 우전 역전 적시타를 작렬시켰다. 5-4 역전, 아메리칸 패밀리 필드는 57년의 한을 씻어내려는 홈팬들의 함성으로 뒤덮였다.

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이후 밀워키의 마운드는 철옹성이었다. 선발 핸더슨이 3이닝 3실점으로 조기 강판당했으나, 뒤이어 등판한 조조 로메로, 더스틴 메이, D.L. 홀, 에이브너 유리베, 그리고 마무리 애런 애쉬비까지 5명의 불펜 특급들이 나머지 6이닝을 안타 없이 틀어막으며 1점 차 승리를 지켜냈다.

탬파베이로서는 뼈아픈 2연패다. 1차전 2-3 패배에 이어 2차전 역시 4-0의 리드를 지키지 못하고 4-5로 무너졌다. 아껴뒀던 1선발 라스무센을 내세우고도 이기지 못했기에 타격은 두 배다.

반면 내셔널리그 챔피언십시리즈에서 다저스를 4-0으로 완파했던 밀워키는 포스트시즌 6연승 무패 행진을 질주하며 사상 첫 대관식을 향해 성큼 다가섰다.

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우승 확률 84%를 등에 업은 밀워키와 홈 3연전에서 반격을 노리는 탬파베이의 3차전은 무대를 플로리다주 세인트피터즈버그 트로피카나 필드로 옮겨 펼쳐진다.

Milwaukee Brewers mascot BarrelMan cheers for fans as they play the Tampa Bay Rays in the seventh inning during game two of the 2026 MLB World Series at American Family Field in Milwaukee, Wisconsin, on Saturday, October 24, 2026. Photo by Tannen Maury/UPI

고재완 기자 star77@sportschosun.com