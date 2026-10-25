'비가 만든 하루 추가 휴식' KIA에게 유리하다?…"마지막에 웃는 팀이 이득 봤겠죠" [PO1]

25일 대구 삼성라이온즈파크에서 KIA와 삼성의 PO 1차전 경기가 열린다. 인터뷰하고 있는 KIA 이범호 감독. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.25/

25일 대구 삼성라이온즈파크에서 KIA와 삼성의 PO 1차전 경기가 열린다. 비가 내리는 그라운드 살피는 김시진 경기운영위원. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.25/

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[대구=스포츠조선 이종서 기자] "비를 맞고 하기보다는…"

KIA 타이거즈는 25일 대구 삼성라이온즈파크에서 삼성 라이온즈와 플레이오프 1차전 경기를 할 예정이다.

태풍의 영향으로 대구를 비롯한 남부 지역에는 많은 양의 비가 내렸다. 대구 지역에는 오후 6시까지 비 예보가 있는 상황. 결국 오후 12시10분 순연 결정을 내렸다. 1차전은 하루 밀린 26일 열린다.

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준플레이오프를 치르고 온 KIA는 하루 추가 휴식을 얻게 됐다.

KIA는 준플레이오프에서 LG 트윈스를 상대로 3전 전승을 거뒀다. 빠르게 시리즈를 끝내면서 4일 휴식을 얻었다. 여기에 비로 인해 1차전이 밀리면서 하루 더 추가 휴식을 얻게 됐다.

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KIA로서는 체력 부담을 더 덜어낼 수 있게 됐다.

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다만, 사령탑은 말을 아꼈다. 이범호 KIA 감독은 "끝나서 이긴 팀에게 유리한 비가 될 것 같다. 비를 맞고 하기 보다는 날씨가 좋은 상태에서 하는게 팀이 가지고 있는 최대한의 경기력을 보여줄 수 있을 것 같다. 그런 부분에서 비가 오는 날 하는 것보다는 양 팀에게 나을 것 같다"라며 "마지막에 웃는 팀이 비로 이득을 본 팀이라고 보고 있다"고 했다.

17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 7회 투구 후 마운드를 내려오며 팬들에게 박수를 보내는 KIA 네일. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

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1차전 선발투수로 KIA는 제임스 네일을 내세웠고, 삼성은 크리스 페덱을 예고했다. 비로 경기가 하루 밀렸지만, 양 팀 모두 선발에는 변동이 없다.

KIA는 박정우(중견수)-박재현(좌익수)-김도영(3루수)-해럴드 카스트로(1루수)-나성범(우익수)-김선빈(2루수)-한준수(지명타자)-김태군(포수)-하주석(유격수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.

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이 감독은 "그대로 라인업을 가지고 갈 생각이다. 상대성이 중요한 것 같다. 내일도 컨디션을 또 체크를 해봐야겠지만, 지금의 라인업이 가장 유리하지 않을까 싶다"고 말했다.

삼성과 KIA는 2년 전 한국시리즈에서 맞붙었다. KIA는 4승1패로 삼성을 꺾고 12번째 한국시리즈 우승을 달성했다.

이 감독은 "인터뷰실이 낯설 줄 알았는데 그 때 생각이 난다. 삼성은 인기도 많고 역사적으로도 굉장히 많은 걸 가지고 간 팀이다. 우리는 도전하는 팀이다. 이런 명문팀과 플레이오프를 하니 좋다"라며 "최선을 다해서 좋은 경기를 하겠다"고 각오를 밝혔다.

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대구=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com