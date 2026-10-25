내일도 KIA 선발 라인업 안 바뀐다...'페덱 킬러' 포기 못하는데, 한준수 DH 출격 도대체 왜? [PO1 현장]

20일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 준PO 3차전. 7회초 KIA 한준수가 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.20/

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[대구=스포츠조선 김용 기자] "출루율도 좋고, 공도 많이 던지게 할 수 있고…."

KIA 타이거즈는 25일 대구 삼성라이온즈파크에서 열릴 예정이던 삼성 라이온즈와의 플레이오프 1차전을 비로 치르지 못했다.

하지만 경기 전 타순은 공개됐다. 박정우(중견수)-박재현(좌익수)-김도영(3루수)-카스트로(1루수)-나성범(우익수)-김선빈(2루수)-한준수(지명타자)-김태군(포수)-하주석(유격수) 순이었다.

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이범호 감독은 "내일도 타순은 이대로 유지할 생각이다. 경기장에 나와 선수들 컨디션을 체크한 후, 변화가 있을지도 모르겠지만 오늘 라인업이 유리할 거라 본다"고 밝혔다. 급작스러운 부상 이슈 등이 없으면 이 타순으로 삼성 선발 페덱을 상대하겠다는 의미다.

눈에 띄는 건 김태군과 한준수의 동시 출격이다. 두 포수는 그동안 번갈아 출전하는 형식이었다. 시즌 초반에는 한준수가 주전으로 출전하다, 한준수의 체력이 떨어지고 김태군이 부상에서 회복한 뒤에는 김태군의 존재감이 빛났다. 또 페덱이 나오면 김태군이 등장해야 한다. 김태군은 올해 '페덱 킬러'로 통하고 있다. 페덱 상대 3타수 2안타 1홈런 6타점이다.

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 6회초 무사 1루 KT 장준원 번트 타구를 병살로 연결한 KIA 포수 김태군이 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.29/

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그런데 두 사람 중 한 명이 지명타자를 치며 선발 라인업에 동시 포진된 건 매우 드문 일이다. 이 감독은 왜 이런 라인업을 선택했을까.

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이 감독은 "김호령이 페덱에게 강했다면 나성범을 지명타자로 돌리고, 김호령을 외야 수비에 투입했을 것이다. 하지만 김호령의 경우 삼진도 많고, 상대 전적도 약했다"고 설명했다. 김호령 입장에서는 2경기 연속 선발 제외다. LG 트윈스와의 준플레이오프 3차전에서도 카라스코에 약한 데이터에 박정우에게 주전 자리를 내줬었다.

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이 감독은 "한준수가 출루율도 좋고, 컨택트 능력으로 페덱이 공을 많이 던지게 할 수도 있다. 준플레이오프 3차전 홈런도 쳤다. 컨디션이 좋다. 그래서 김선빈 뒤에 두는 게 경기 초반 낫지 않을까 생각했다"고 설명을 덧붙였다. 한준수는 체구는 완벽한 거포형이지만, 올 정규시즌 타율 2할8푼1리 출루율 0.402로 오히려 장타보다 출루쪽 기록이 돋보인다.

12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 7회말 1사 3루 KIA 김호령이 삼진을 당하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

김호령도 기 죽을 필요는 없다. 이 감독은 "2차전 선발로 예상되는 후라도를 상대로는 김호령이 강했다"며 2차전 선발 복귀를 시사했다. 이어 "단기전이다. 상대에 따라 좋은 선수를 선택해야 한다"고 강조했다.

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이 감독은 이번 준플레이오프에서도 적극적 용병술로 3연승 셧아웃을 이끌었다. 2, 3차전 박정우 리드오프 투입, 3차전 시라카와 선발 카드 등이 다 들어맞았다. 과연 한준수 깜짝 카드가 플레이오프 1차전 경기 양상을 어떻게 바꿀지 지켜볼 일이다.

대구=김용 기자 awesome@sportschosun.com