"하루 쉬면만 온몸 리셋" '근질근질' 김도영, 우천 취소에 대처하는 법[대구현장]

25일 대구 삼성라이온즈파크에서 KIA와 삼성의 PO 1차전 경기가 열린다. 인터뷰하고 있는 KIA 김도영. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.25/

Advertisement

Advertisement

[대구=스포츠조선 정현석 기자] "야구하면서 느끼는 건데, 하루 쉬면 온몸이 '리셋'되는 기분입니다. 그래도 오히려 여유가 생겨서 긍정적입니다."

태풍 찬피 영향으로 영남 지역에 온종일 내린 가을비.

플레이오프 1차전이 연기됐지만, KIA 타이거즈의 '슈퍼스타' 김도영(21)의 얼굴에는 미소와 여유가 가득했다. 갑작스러운 우천 취소에도 흔들림 없이 분명한 어조로 소신을 밝혔다.

Advertisement

KBO는 25일 대구 삼성라이온즈파크에서 열릴 예정이던 삼성 라이온즈와 KIA 타이거즈의 2026 KBO 포스트시즌 플레이오프 1차전 경기가 우천으로 순연됐다고 발표했다.

25일 대구 삼성라이온즈파크에서 KIA와 삼성의 PO 1차전 경기가 열린다. 비가 내리는 그라운드 살피는 김시진 경기운영위원. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.25/

"비 영향? 4일 쉬나 5일 쉬나 똑같다"

준플레이오프를 3연승으로 거침 없이 통과한 KIA는 당초 25일 1차전을 통해 상승세를 이어가고자 했다. 하지만 우천 취소로 가을야구 일정이 하루씩 밀렸다.

Advertisement

Advertisement

경기 취소 후 김도영은 비로 인한 영향에 대해 묻자 "큰 영향은 없을 것 같다. 어차피 며칠 쉬고 온 상태였기 때문에 4일을 쉬나, 5일을 쉬나 똑같다고 생각한다"며 특유의 덤덤한 반응을 보였다.

20일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 준플레이오프 3차전. 2회초 1사 만루 김도영이 만루홈런을 치고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.20/

준PO 타격감 유지 비결? "하루 쉬면 리셋, 하루 쉬고 매일 운동했다"

Advertisement

준플레이오프에서 매서운 방망이를 과시했던 김도영에게 일주일 가까운 휴식기 공백과 우천 순연은 타격감 유지 측면에서 변수가 될 수 있다. 이에 대해 김도영은 '리셋론'을 꺼내 들었다.

Advertisement

김도영은 "야구를 하면서 느끼는 건데, 쉬면 온몸이 '리셋'된다고 생각한다"면서 "그래서 하루 쉬는 날에도 자율적으로 몸을 풀고 타격감을 가다듬으려고 했다. 결과가 어떻게 될지는 몰랐지만, 준PO 때도 그렇게 준비해서 좋은 결과가 나왔다"며 자신만의 컨디션 관리법을 소개하며 자신감을 보였다.

20일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 준플레이오프 3차전. 2회초 1사 만루 김도영이 만루홈런을 치고 환호하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.20/

원정 우천 취소에도 긍정론 "여유 생겨서 오히려 좋다"

원정길에서 맞이한 우천 취소. 홈팀 선수들에 비해 여러가지 시설 이용 등 제약 사항이 있다.

Advertisement

원정 숙소 생활도 자칫 지루함이나 피로감을 안길 수 있다. 가뜩이나 25일 일요일 낮경기가 취소되면서 평일인 26일 밤경기로 넘어간 상황. 긴 시간 대기를 해야 한다.

하지만 김도영의 계산법은 달랐다. 그는 "이런 날 경기하고 다음 날 바로 뛰면 몸이 처질 수 있다. 하지만 아예 이틀을 쉬고 하면 적응하는데 몸과 마음에 여유가 있어서 오히려 긍정적으로 생각하고 있다"며 강한 멘탈을 과시했다.

시즌 막판과 준플레이오프에서 결정적인 순간마다 홈런포를 쏘아올리며 팀을 플레이오프 무대로 이끈 김도영.

'몸이 리셋된다'며 훈련을 멈추지 않는 성실함까지. 뭐 하나 빠질 게 없는 이 시대의 슈퍼스타다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com