'백업' 최형우 장난 아니다, 승리 위해 진지하다 "나도 나를 뺀 라인업이 맞다고 생각" [PO1 현장]

25일 대구 삼성라이온즈파크에서 KIA와 삼성의 PO 1차전 경기가 열린다. 인터뷰하고 있는 삼성 최형우. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.25/

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[대구=스포츠조선 김용 기자] "수비는 제 영역 밖이라니까요. 하하."

KIA 타이거즈와 삼성 라이온즈의 플레이오프를 관통하는 한 선수의 이름, 최형우다.

삼성에 입단하고 방출된 뒤 다시 재입단해 리그 최고의 타자로 성장했다. 2017 시즌 첫 FA 자격을 얻고, KBO리그 첫 총액 100억원 계약 시대를 열며 KIA로 전격 이적했다. 이후 9시즌을 KIA에서 활약하다 43세가 되는 시즌을 앞두고 FA 자격을 다시 얻었는데, 여기서 또 한 번 충격적 이적을 한다. 친정 삼성 복귀.

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최형우는 정규시즌 타율 3할1리 18홈런 106타점으로 제 몫을 했다. 삼성도 아쉽게 우승은 놓쳤지만, 마지막까지 KT 위즈와 경쟁하며 2위를 차지했다.

그런데 공교롭게도 가을야구 첫 관문 상대가 KIA다. 그러니 '최형우 시리즈'라는 얘기가 나올 수밖에 없다. 준플레이오프를 통과한 나성범, 김도영이 일찌감치 "승부의 세계는 냉정하다. 이겨야 한다"며 선전포고를 했다.

25일 대구 삼성라이온즈파크에서 KIA와 삼성의 PO 1차전 경기가 열린다. 인터뷰하고 있는 삼성 최형우. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.25/

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이에 최형우가 답했다. 25일 비로 취소된 1차전을 앞두고 만난 최형우는 "'최형우 시리즈'라고 너무 거창하게 만들어주셔서 감사하기는 한데, 내가 중용되지는 않지 않을까 싶다"고 농을 쳤다. 삼성은 구자욱이 햄스트링 부상으로 수비가 힘들어 지명타자로 나서야 한다. 때문에 최형우가 좌익수로 나갈 수 있다는 얘기도 나왔다. 하지만 수비 하나에 승부가 갈릴 수 있는 단기전, 최형우 수비 투입은 모험이라는 지적도 많았다. 전성기 시절에는 좌익수로 뛰었지만, 사실 수비를 놓은지 한참 됐다고 해도 과언이 아니다.

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4일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 선발 라인업에서 빠진 삼성 최형우가 최원태와 대화를 나누고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.04/

최형우는 "수비는 나가라면 나간다. 하지만 나가면 다리가 떨린다. 선발로 나가도 힘들고 긴장되는데, 뒤에 대수비로 나가면 더 떨린다"고 솔직하게 말했다. 이어 "상황이 어떻게 될 지는 모르겠다. 선발로 나가는 후배들도 잘 한다. 지금 라인업도 승산이 있다고 본다. 나는 중간에 내 역할을 하면 된다"고 강조했다. 실제 이날 박진만 감독은 지명타자 구자욱, 좌익수 박승규 카드를 선택했다. 최형우는 대타로 대기하는 승부수.

7일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 4회초 삼성 최형우가 안타를 치고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.07/

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최형우는 "정말 중요한 찬스에 대타로 나가는 것도 긴장되지 않겠느냐"는 질문을 하자 "타격은 전혀 긴장이 안 된다. 물론 못 칠 수도 있지만, 내가 할 수 있는 영역에서는 부담이 없다. 그런데 수비는 내 영역 밖"이라고 말해 웃음을 안겼다.

최형우는 타격 컨디션에 대해 "괜찮다. 후반기 마지막보다 많이 올라왔다. 그 때 느낀 불안함이 없어졌다. 지금은 하고 싶은 스윙을 할 수 있다"고 말하며 "내 위치에서 최선을 다 할 거다. 나도 지금 라인업이 맞다고 생각한다. 이기려면 이렇게 해야 한다"고 진지하게 말했다.

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대구=김용 기자 awesome@sportschosun.com