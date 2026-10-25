"김도영만 과도하게 경계하다간 역효과 난다"…윤석민 "꼽은 키플레이어는 김도영보단 이 선수"

20일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 준PO 3차전. 2회초 1사 만루 KIA 김도영이 만루포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.20/

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[스포츠조선 고재완 기자] "투수가 김도영한테 도망가려 하면 5선발로도 못 쓴다."

2011년 KBO 투수 4관왕(MVP)이자 KIA 타이거즈 에이스였던 '명품 슬라이더의 전설' 윤석민(40)이 정규시즌 2위 삼성 라이온즈와 3위 KIA 타이거즈의 플레이오프(PO)를 앞두고 '사이다 진단'을 쏟아냈다.

윤석민은 지난 24일 자신의 공식 유튜브 채널 '사이버 윤석민'을 통해 '삼성은 정말 김도영만 막으면 될까? | 사이버 윤석민 Ep.플레이오프 프리뷰'라는 제목의 영상을 공개했다.

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가장 뜨거운 화두는 역시 준플레이오프 MVP이자 3차전 145.8m 만루포의 주인공 김도영을 삼성이 어떻게 제어할 것인가였다. 삼성 박진만 감독이 공개적으로 '김도영 경계령'을 내린 상황이지만 윤석민의 생각은 완전히 달랐다.

18일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 2차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 1회말 KIA 김선빈이 2타점 2루타를 날렸다. 힘차게 타격하는 김선빈. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.18/

윤석민은 "청개구리 심보 가득한 투수 출신으로 볼 때, 김도영 선수가 진짜 잘 치는 걸 쿨하게 인정하고 투수들이 편하게 상대할 수 있는 판을 깔아주는 게 정답일 수 있다"라고 짚었다.

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이어 "벤치에서 '김도영을 무조건 잡아야 한다'는 메시지가 강하게 내려갈수록 투수들은 엄청난 중압감을 받는다. 막지 못했을 때의 책임감과 공포 때문에 제 공을 못 던지고 스스로 무너진다"라며 "김도영을 지나치게 경계하다가 오히려 뒤에 포진한 카스트로, 나성범, 김선빈의 승부욕을 자극해 타선 전체가 폭발하는 역효과가 날 수 있다"라고 경고했다.

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자신이 투수라면 어떤 공을 던지겠냐는 물음에는 '국보급 우완'다운 당당한 배짱을 드러냈다. "김도영한테 어렵게 돌아가겠다고 말하는 투수는 선발 자격이 없다. 홈런 맞을 각오로 자기 베스트 공을 자신 있게 찔러 넣어야 투수 쪽으로 기세가 넘어온다. 도망가는 투구는 단기전에서 최악의 자멸이다."

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양 팀의 시리즈 운명을 가를 '키플레이어' 선정에서도 윤석민은 의외로 KIA 김선빈과 삼성 김영웅을 꼽았다.

9일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 경기. 삼성 김영웅이 헛스윙 삼진을 당하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.09/

그는 "남들이 다 김도영을 뽑으니까 저는 김선빈 선수를 뽑겠다. 김선빈은 어릴 때부터 큰 경기에서 절대 떨지 않고 대범하게 야구를 했다. 투수의 수 싸움을 귀신같이 읽고, 번트를 댈지 밀어 칠지 상황 판단이 완벽하다. 김선빈이 하위 타선과 상위 타선을 잇는 가교 역할을 해주면 김도영, 카스트로, 나성범의 화력이 배가될 것"이라고 치켜세웠다.

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또 김영웅에 대해선 "삼성에서 가장 무서운 타자는 김영웅이다. 정규시즌엔 명확한 약점 때문에 타율이 떨어졌지만, 가을만 되면 완전히 다른 선수가 된다. 타격감이 올라오면 자신의 약점 코스조차 홈런으로 연결하는 괴력을 발휘한다. 조동화, 박정권처럼 '가을의 DNA'를 가진 대표적 선수다"라고 설명했다.

윤석민은 이번 5전 3선승제 플레이오프의 80% 이상이 '1차전'에서 판가름 날 것이라고 단언했다. 그는 "KBO 40여 년 역사상 플레이오프 1차전 중 이번만큼 중요한 경기는 없다"라며 "1차전을 잡는 팀이 한국시리즈에 올라갈 확률이 지극히 높다"라고 말했다.

마운드의 키플레이어로 양 팀 1선발인 제임스 네일(KIA)과 크리스 페덱(삼성)을 꼽은 윤석민은 "네일과 페덱 중 누가 먼저 마운드를 내려오느냐의 자존심 싸움"이라며 "에이스가 먼저 강판당하는 순간 팀 전체의 기세가 꺾인다. 선발들이 9회까지 버티는 낭만적인 명품 투수전이 펼쳐지길 기대한다"라고 기대감을 높였다.

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이어 3, 4선발 싸움(시라카와·양현종 vs 원태인·최원태)에서는 원태인의 반등 여부를 핵심 변수로 꼽았다. "원태인이 올 시즌 4점대 평균자책점으로 아쉬움을 남겼지만, 6이닝 3실점 QS는 언제든 해낼 수 있는 투수"라며 "이번 가을에 책임감을 갖고 설욕하려 들 것"이라고 분석했다.

흥미로운 가을야구 통계도 소개했다. 윤석민은 "역대 준플레이오프에서 3연승 스윕을 거두고 올라온 팀이 플레이오프에서 상위 팀을 꺾고 업셋한 사례가 단 한 번도 없다"라며 "하지만 KIA는 한국시리즈에 12번 올라가면 12번 모두 우승했던 불패의 팀이다. 기록은 깨지기 위해 있는 것"이라고 흥미를 돋웠다..

마지막으로 승부 예측을 묻는 질문에 윤석민은 펜을 돌리는 재치 있는 퍼포먼스 끝에 "완벽한 50대 50이다. 정말 한 치 앞도 예상할 수 없는 명승부가 될 것"이라고 결론지었다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com