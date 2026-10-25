고우석 손주영 유영찬 신민재 문보경... 1군선수 대거 참가. '4위 굴욕' LG '마캠'부터 칼갈았다

12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 5회 마운드에 오른 LG 고우석. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

20일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 1회말 무사 1루 LG 2루수 신민재가 KT 김현수 강습 타구를 처리하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.20/

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[스포츠조선 권인하 기자]LG 트윈스가 1군과 2027 신인 선수들이 대거 참가하는 마무리캠프를 시작한다.

LG는 25일부터 11월22일까지 이천 LG챔피언스파크에서 총 44명의 선수들이 참가해 1군 마무리 캠프를 갖는다.

투수는 메이저리그에서 돌아온 고우석을 비롯해 이우찬 손주영 김진수 장현식 이정용 박시원 우강훈 김영우와 부상으로 수술을 받은 이지강과 유영찬까지 포함됐다. 여기에 1라운드 윤예성과 2라운드 임호윤, 조범규 박현민 등도 합류한다.

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야수들도 신민재 구본혁 천성호 문보경 문정빈 이영빈 문성주 송찬의 이재원 이주헌 등 1군 선수들이 대거 참가하고 전율빈 박정훈 김건 이정호 이동욱 신경현 김영기 황윤재 이하람 등 신인들도 포함됐다.

LG는 26일부터 사흘 훈련 하루 휴식의 일정으로 2027시즌을 위한 준비에 돌입한다. 25일 챔피언스파크에 입소한 선수들은 메디컬테스트를 실시하고 그에 맞춰 상세한 훈련 일정을 확정할 예정이다.

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LG는 2024시즌에도 3위로 플레이오프에서 탈락한 뒤 1군 선수들이 대거 마무리 캠프에 참가해 많은 훈련을 하면서 2025시즌을 준비한 결과 달콤한 우승을 거둔 바있다.

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권인하 기자 indyk@sportschosun.com

5일 잠실야구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 2027 신인드래프트 1라운드 윤예성이 시구를 했다. 힘차게 시구하는 윤예성. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.05/