황당한 롯데 감독, 스무고개 하나? → 다카쓰는 "NO", 이동욱은 "후보 맞다"

대한민국 야구대표팀이 5일 고척스카이돔에서 훈련을 가졌다. 이동욱 코치가 몸을 풀고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.11.05/

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[스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠가 신임 사령탑 선임과 관련해 '스무고개' 놀이 같은 행보를 보였다.

롯데는 25일 '이동욱 감독설'에 대해 '이동욱 감독이 후보군에 있는 것은 맞으나 현재 최종 감독 선임 절차 진행 중에 있다. 감독 선임 절차가 최종 마무리되는 대로 발표하겠다'고 공식 입장을 내놨다.

앞서 다카쓰 신고 어드바이저가 새 감독 후보라는 보도가 나왔을 때와는 다른 반응이다.

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지난 21일 다카쓰 감독 및 이택근 단장 루머가 나돌자 롯데는 단호하게 대처했다.

롯데는 "다카쓰 어드바이저에게 감독을 제안한 적도 없고 그가 누구를 추천한 사실도 없다"고 일축했다.

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롯데는 알 수 없는 이유로 새 감독 영입 절차를 신속하게 끝내지 못하고 있다.

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롯데는 지난 12일 정규시즌 최종전 종료 후 차기 사령탑 선임 작업에 착수했다. 11일이 지나서야 김태형 전 감독에게 재계약이 불발됐다고 통보했다.

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롯데는 특정 인물이 하마평에 오를 때마다 '맞다' 또는 '아니다' 단편적인 입장을 내놓으며 미온적으로 대처했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com