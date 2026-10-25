생각지 못했던 태풍의 방해, 하지만 감독들은 한 목소리 "좋은 날씨, 좋은 경기력" [PO1 현장]

25일 대구 삼성라이온즈파크에서 열릴 예정이던 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전이 우천으로 취소됐다. 전광판에 우천 취소에 대한 안내가 나타나고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.25/

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[대구=스포츠조선 김용 기자] "좋은 경기를 보여드리는 게 더 중요하다."

KIA 타이거즈와 삼성 라이온즈의 플레이오프 1차전. 25일 대구 삼성라이온즈파크에서 열릴 예정이던 양팀 경기는 비로 취소됐다. 생각지 못한 10월 말 태풍 북상에, 중요했던 경기 일정이 밀리게 됐다.

아쉬운 팬들이 많을 것이다. 안그래도 KIA가 준플레이오프를 셧아웃 시키고 올라와 4일 동안 야구가 없었다. 또 1차전 '직관'을 위해 어렵게 티켓을 사고, 대구 여행 일정까지 잡았던 팬들은 더더욱 아쉬울 수 있는 일이다.

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25일 대구 삼성라이온즈파크에서 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전이 열릴 예정인 가운데 삼성 박진만 감독이 인터뷰 중 질문에 답하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.25/

하지만 '대의'를 위해 아쉬움을 삼켜야 할 듯. 대구에는 24일부터 많은 비가 내렸고, 이날도 오후 늦게까지 빗줄기가 멈추지 않았다. KBO도 최대한 경기를 해보려 대책을 강구했지만, 취소를 하는 게 현명한 결정이었다.

양팀 감독들도 환영의 뜻을 나타냈다. 홈팀 삼성 박진만 감독은 "KIA가 이미 많이 쉬고 왔다. 하루 더 쉰다고 우리에게 불리할 건 아니라고 생각한다"며 "그라운드 상태가 좋을 때 플레이하는 게 좋다고 항상 생각해왔다"고 강조했다. 실제 박진만 감독은 우천 취소로 인한 유불리에 관계 없이 늘 플레이의 질, 선수들의 건강을 먼저 얘기해온 감독이다.

25일 대구 삼성라이온즈파크에서 KIA와 삼성의 PO 1차전 경기가 열린다. 인터뷰하고 있는 KIA 이범호 감독. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.25/

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KIA 이범호 감독 역시 "비 맞고 하는 것보다, 날씨 좋을 때 하는 게 두 팀 모두에게 좋은 일이다. 팀들이 가지고 있는 경기력을 보여줄 수 있으니 말이다"라고 자신의 입장을 밝혔다. 물론 KIA는 3경기라도 혈전을 치르고 올라온 피로가 있기에, 4일에 하루를 더 쉬는 게 이론적으로 좋은 일일 수 있다.

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양팀 1차전은 26일 오후 6시30분 열린다. 25일은 일요일이라 낮 경기였지만, 26일은 평일이라 저녁 경기다. 대기가 길어지는 게 선수들의 컨디션에 또 영향을 미칠 수 있는 요소다.

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대구=김용 기자 awesome@sportschosun.com