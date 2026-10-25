"내가 '유리몸'이라고 했었는데, 이젠 아프지도 않다" 슈퍼스타 향한, 대선배의 쿨한 '리스펙트' [PO1 현장]

25일 서울 고척스카이돔에서 열린 KIA와 키움의 경기. 5회초 무사 김도영이 솔로포를 친 후 최형우의 축하를 받고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2024.4.25/

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[대구=스포츠조선 김용 기자] "아프지도 않지 않나. 설명이 더 필요할까."

이제는 팀 후배가 아닌 적이다. 그래도 엄청난 성과를 거둔 후배에게 '리스펙트'를 표현한 대선배 최형우였다.

KIA 타이거즈와 삼성 라이온즈가 플레이오프에서 만나게 됐다. 양팀은 25일 예정됐던 1차전을 비로 치르지 못했다. 26일 첫 맞대결을 벌인다.

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큰 경기, 스타 플레이어들에게 스포트라이트가 집중되기 마련. KIA는 올시즌 홈런왕에, LG 트윈스와의 준플레이오프에서 '미친 활약'을 한 김도영이 있다. 삼성에는 지난해까지 KIA 선수로 뛰다 충격 FA 이적을 한 베테랑 최형우가 대표적이다.

7일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 삼성의 경기. 8회초 1사 1,3루 삼성 구자욱 땅볼 때 KIA 3루수 김도영이 런다운에 걸린 최형우를 태그하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.07/

최형우는 입단 때부터 김도영의 성장 과정을 봐왔기에, 누구보다 김도영에 대해 잘 아는 선수. 적으로 만난 김도영에 대한 평가를 부탁하자 최형우는 "잘한다. 최고다. 이제 김도영 칭찬은 지겹지 않나"라고 농담을 섞어 말하며 웃었다.

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최형우는 이내 진지하게 "정말 잘한다. 사실 작년에 같은 팀에서 '유리몸'이다. 이런 말도 내가 했었다. 아프지 않아야 한다. 그런데 지금 아프지도 않지 않나. 완벽하다. 더 설명이 필요할까 모르겠다"고 말했다.

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31일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와 KIA 타이거즈의 경기. KIA 최형우, 김도영이 경기를 준비하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2024.08.31/

김도영은 지난해 햄스트링을 3번이나 다쳤다. 도루에 대한 욕심을 버리지 못하고, 다시 뛰다 다치는 후배를 보며 답답한 마음도 있었을 것이다. 김도영이 빠지면 팀 전력에 너무나 큰 타격이 있음을 알기 때문이다. 그 아픔 속 김도영도 성장했다. 올해는 도루를 최대한 자제하고, 장타 생산에 집중했다. 그 결과 45홈런, 홈런 타이틀을 차지했다.

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최형우는 KIA 후배들을 상대하게 된 것에 대해 "나도 삼성에 와서 잘하고, KIA도 잘했으니 다 좋은 것 아니겠느냐"고 말하며 "플레이오프에서 KIA를 만나 기분이 더 좋다. 설렌다. 다른 팀들과 할 때보다 남다른 감정이 생긴다. 재미있을 것 같기도 하다. KIA 후배들과 연락하고 하면, 그런 느낌이 들었다. 하지만 겨기를 시작하면, 그 때부터는 무조건 최선을 다해 이기려 할 것"이라고 강조했다.

대구=김용 기자 awesome@sportschosun.com