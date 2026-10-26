'대전 예수' 아내, 연일 SNS 구애?…한화 복귀해도 207K 돌아올 수 있나, 흔들린 영점→지금으로 봐선 글쎄

사진=라이언 와이스 인스타그램

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[스포츠조선 고재완 기자] '대전 예수' 라이언 와이스(29)의 한화 이글스 복귀설이 스토브리그를 뜨겁게 달구고 있다.

그의 아내 헤일리 브룩 와이스가 연일 SNS를 통해 한화 팬들과 추억을 공유하며 복귀 기대감에 불을 지피고 있지만, 정작 중요한 마운드 위 현실을 마주하면 냉정한 물음표가 뒤따른다. 과연 KBO리그로 돌아온다고 해서 그 시절 압도적인 에이스의 위용을 그대로 재현할 수 있을까.

와이스는 한화 팬들에게 찬란한 기억 그 자체다. 2024시즌 대체 외국인 선수로 합류해 16경기 5승5패 평균자책점(ERA) 3.73으로 KBO 연착륙에 성공한 뒤, 2025시즌에는 30경기 16승5패 평균자책점 2.87, 207탈삼진을 몰아치며 리그를 지배했다.

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178⅔이닝 동안 내준 볼넷은 단 56개에 불과했고(BB/9 2.82), 이닝당 출루허용률(WHIP) 1.02, 피안타율 0.197라는 경이적인 성적으로 팀을 한국시리즈 무대로 이끌었다.

하지만 '아메리칸 드림'을 품고 휴스턴 애스트로스로 향한 2026년은 가혹했다. 메이저리그 무대에서 9경기(선발 2경기) 3패 ERA 7.62에 그쳤고, 26이닝 동안 무려 35안타와 20개의 볼넷을 헌납했다.

사진=라이언 와이스 인스타그램

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9이닝당 볼넷(BB/9)이 6.92까지 치솟았고, WHIP는 2.12에 달했다. 결국 지난 6월 방출대기(DFA) 조처를 피하지 못했다. 반등을 노렸던 마이너리그 트리플A(슈거랜드 스페이스 카우보이스)에서도 고전은 이어졌다. 22경기(선발 13경기)에서 5승5패1세이브 ERA 5.42를 기록했다.

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76⅓이닝 동안 38개의 볼넷을 내주며 BB/9은 4.48로 치솟았고, WHIP 역시 1.59로 불안했다. 13번의 선발 등판 중 퀄리티스타트(QS)는 단 2차례에 불과했다.

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가장 뼈아픈 대목은 제구력의 붕괴다. 2025시즌 와이스의 삼진/볼넷 비율(K/BB)은 3.70으로 안정적인 카운트 싸움을 펼쳤다. 그러나 2026시즌 메이저리그에서는 1.50, 트리플A에서는 1.89로 반토막 났다. 스트라이크 비율(S%)은 61.0%까지 떨어졌고, 볼카운트 싸움에서 밀리며 타석당 투구 수(4.014개)와 이닝당 투구 수(18.25개)가 급증했다.

공인구와 피치클락 적응 과정에서 주무기인 스위퍼와 슬라이더가 존 바깥에서 헛스윙을 이끌어내지 못했고, 몰린 공들이 피장타(트리플A 2루타 19개)와 높은 피안타율(.277)로 직결된 셈이다.

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사진=헤일리 브룩 인스타그램

한화의 현장 상황 역시 1년 전과는 크게 달라졌다. 새롭게 지휘봉을 잡은 류지현 감독 체제에서 첫 시즌을 준비하는 한화는 확실한 안정감과 이닝 소화력을 갖춘 선발진 구축이 최우선 과제다. 류 감독의 세밀하고 탄탄한 마운드 운영 기조 속에서, 와이스가 복귀하더라도 '검증된 이름값'만으로 무조건적인 1선발 자리를 보장받기는 어렵다.

새로운 사령탑과의 첫 호흡인 만큼, 실전에서 계산이 서는 투구를 보여줄 수 있느냐가 핵심 평가 기준이 될 수밖에 없다.

물론 KBO 복귀 시 긍정적인 요소도 존재한다. 최고 레벨 타자들을 상대로도 메이저리그 26이닝 30탈삼진(K/9 10.38)을 기록할 만큼 스터프 자체의 회전수와 구위는 살아있다. 또한 극단적인 타고투저 환경인 PCL(퍼시픽코스트리그)을 감안해야 한다는 시각도 있다.

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점착력 높은 KBO 공인구와 이미 완벽하게 적응했던 ABS(자동투구판정시스템) 존으로 돌아온다면 흔들렸던 영점이 회복될 가능성도 충분하다.

하지만 현재 드러난 실전 감각과 투구 지표를 감안할 때, 돌아오자마자 2025년의 '207K 에이스' 모드를 기대하는 것은 다소 장밋빛 환상에 가깝다. 무너진 밸런스를 잡고 로테이션을 지켜주는 2~3선발급 활약부터 차근차근 기대하는 것이 현실적인 접근법이다. 팬들의 애절한 그리움과 냉정한 기록의 온도 차 속에서, 와이스의 차기 행선지와 한화의 선택에 시선이 쏠리고 있다.

사진=라이언 와이스 인스타그램

고재완 기자 star77@sportschosun.com