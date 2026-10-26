가을야구도 변함 없는 카우보이 정장 출근,'천적' 선물 아니었다, '우천순연' 26일 출근길은?

25일 대구 삼성라이온즈파크에서 KIA와 삼성의 PO 1차전 경기가 열린다. 라팍 출근하는 PO 1차전 선발 페덱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.25/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]대구 삼성라이온즈파크에 우천 취소 소식이 들려온 25일, 팬들의 시선을 사로잡은 장면이 있었다.

삼성 라이온즈의 외국인 에이스 크리스 페덱(30)의 가을야구에도 변함 없는 출근길 정장 패션이었다.

트레이드마크인 '카우보이 모자'에 네이비 체크패턴의 3피스 정장, 베스트와 브라운 로퍼까지 완벽하게 갖춰입은 페덱의 모습에 야구팬들은 "혹시 KIA 포수 김태군이 선물한 그 맞춤 정장이 아니냐"는 반응을 보였다.

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25일 대구 삼성라이온즈파크에서 KIA와 삼성의 PO 1차전 경기가 열린다. 라팍 출근하는 PO 1차전 선발 페덱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.25/

이날 페덱이 입고 나타난 클래식 정장은 김태군의 선물은 아니었다.

페덱은 홈 등판일마다 카우보이모자에 정장을 입고 출근하는 독특한 루틴을 갖고 있다. 25일 착용한 의상 역시 페덱이 기존에 소장하고 있던 수트였다.

김태군과의 '정장 인연'은 지난 8월로 거슬러 올라간다.

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페덱은 자신을 상대로 불 방망이를 휘두른 김태군에게 친필 사인 유니폼을 선물하며 "6타점이나 빼앗았으니 이제 그만하라"는 유쾌한 농담을 건넸다. 이에 감동한 김태군이 통 큰 상남자 답게 답례로 페덱 만을 위한 '최고급 맞춤 정장'을 선물했다.

당시 페덱은 "김태군 형이 맞춤 정장을 해주겠다고 했다. 꼭 한번 입어보고 싶다"며 기대감을 나타낸 바 있다. 비로 1차전이 26일로 순연된 만큼, 페덱이 26일 출근길에 김태군의 '선물 정장'을 입고 등장할지도 관심사다.

25일 대구 삼성라이온즈파크에서 KIA와 삼성의 PO 1차전 경기가 열린다. 라팍 출근하는 PO 1차전 선발 페덱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.25/

그라운드 밖에서는 정장과 유니폼을 주고받는 훈훈한 동업자 정신을 보여줬지만, 마운드 위에서 김태군은 페덱에게 그야말로 '저승사자'였다.

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올 시즌 페덱은 KIA전 2경기에서 모두 패전을 안았는데, 그 중심에 김태군이 있었다. 김태군은 올 시즌 페덱을 상대로 3타수 2안타(1홈런) 6타점(타율 0.667)을 쓸어 담으며 페덱의 천적으로 군림했다.

페덱이 KIA전에서 허용한 결정적 실점 대부분이 김태군의 방망이에서 나온 셈.

3일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 두산과 삼성의 경기. 삼성 원태인과 페덱이 캐치볼을 하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.03/

25일 우천 취소 전 인터뷰에 임한 박진만 감독은 "오늘 우천취소 돼도 내일 1차전 선발은 변함 없다"며 페덱에 대한 변함 없는 믿음을 보였다. 실제 대구에 내린 비로 25일 1차전이 순연됐지만, 삼성은 페덱을 1차전 선발로 예고했다. 지난 7월 합류 이후 13경기 7승 3패 평균자책점 2.95로 삼성의 1선발 역할을 해준 페덱의 구위를 믿고 가겠다는 뜻이다.

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하루 미뤄 치러질 26일 1차전에 출격할 페덱이 '천적' 김태군을 넘어 삼성에 귀중한 기선제압 첫 승을 안길 수 있을까. 두번째 출근길 부터 관심이 모아지고 있다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com