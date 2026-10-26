[오피셜] 롯데, 감독 단장 다 날렸다! → '부산 출신' 이동욱 감독 3년 20억-이택근 단장 동시 선임

16일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 이택근 해설위원이 김주찬 코치와 대화를 나누고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.16/

대한민국 야구대표팀이 5일 고척스카이돔에서 훈련을 가졌다. 이동욱 코치가 몸을 풀고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.11.05/

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[스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠가 감독과 단장을 한꺼번에 교체했다.

롯데는 26일 신임 이동욱 감독과 이택근 단장을 선임했다고 공식 발표했다. 둘 모두 부산 출신이다.

롯데는 2024년부터 김태형 감독 박준혁 단장 체제로 3년 연속 7위에 머물렀다. 올 시즌을 끝으로 계약이 종료됐다. 롯데는 재계약 대신 변화를 도모했다.

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이 감독은 3년 총액 20억원(계약금 5억원, 연봉 5억원)에 사인했다.

이 감독은 현역 시절 롯데에서 뛰었다. 1997 신인드래프트 2차 2라운드 지명을 받았다. 은퇴 후 LG 트윈스와 NC 다이노스에서 수비 코치를 역임했다.

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2019년 NC 지휘봉을 잡았다. 2020년 NC를 통합 우승으로 이끌었다. 데이터 기반 운영과 선수단 소통 능력이 높은 평가를 받았다. 2023년 메이저리그 샌디에이고 파드리스 산하 루키 팀에서 지도자 연수를 받았다. 2025년부터는 국가대표 수비 코치와 KBO 전력강화위원을 맡았다.

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이 감독은 "프로 생활을 시작했던 친정팀 롯데로 돌아오게 되어 매우 기쁘고 감회가 새롭다"며 "데이터와 신뢰로 스마트한 야구와 기본기가 단단한 팀 컬러로 결과를 기다리는 팬 분들께 성적으로 보답하겠다"고 말했다.

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새 단장은 이택근 해설위원이었다.

이 단장은 2003년 현대 유니콘스에 입단해 히어로즈와 LG를 거쳐 18년간 KBO리그 대표 외야수로 활약했다. 은퇴 후 해설위원 및 KBO 전력강화위원 등을 맡았다.

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이 단장은 "선수 경험을 바탕으로 선수단의 성장 단계별 맞춤 육성을 할 수 있도록 전략적으로 접근해 뎁스를 강화하고자 한다"며 "현장과 프런트가 각자의 영역에서 전문성을 발휘하고 같은 방향을 바라볼 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다"고 말했다.

롯데 구단은 새로운 시스템 속에서 확실한 체질 개선을 약속했다.

롯데는 "프런트와 밀접한 데이터 공유 및 객관적 전력 분석을 도입해 선진화된 야구를 정착시키는 한편, 수비 불안을 해결해 기본기가 단단한 팀 컬러를 만들고자 한다"고 밝혔다.

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이어서 "선수 출신 이 단장의 전문성으로 현장과 원활하게 소통하고자 하며, 맞춤 육성 시스템을 강화하여 지속 가능한 팀 체제를 만드는 데 힘쓸 예정"이라고 설명했다.

한편, 이 감독 취임식은 오는 31일 오후 2시 롯데호텔 부산 41층 사파이어룸에서 거행한다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com