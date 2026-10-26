"후라도처럼 던지면 안돼"…'빅게임 피처'의 서늘한 경고→오승환 삼성 우승공약 내걸었다

사진=유튜브채널 '오승환'

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[스포츠조선 고재완 기자] '영원한 돌부처'가 진짜 '돌부처'를 만났다.

삼성 라이온즈의 '끝판대장' 오승환(44)이 영혼의 단짝이자 '가을야구 사나이' 장원삼(43)과 함께 가을야구를 치르는 후배들의 우승을 기원하기 위해 대구의 영산 팔공산 갓바위를 올랐다. 1365개의 험준한 돌계단을 정복하며 땀방울을 쏟아낸 듀 레전드는 마운드 위 낭만 넘쳤던 왕조 시절의 비하인드부터, 가을야구 마운드를 향한 날카로운 훈수까지 아낌없이 털어놨다.

오승환은 자신의 공식 유튜브 채널 '오승환 FINAL BOSS'에 지난 23일 '삼성 우승 위해 팔공산 갓바위에서 108배 하고 왔습니다 | 돌부처를 찾아서'라는 제목의 영상을 공개했다.

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이날 영상에서 오승환은 "삼성 라이온즈가 가을야구에서 좋은 성적을 내길 응원하는 마음에 진짜 돌부처를 찾으러 산에 간다"며 절친한 장원삼과 함께 팔공산 갓바위를 찾았다. 갓바위(관봉 석조여래좌상)는 '정성껏 빌면 평생 한 가지 소원은 반드시 들어준다'는 전국적인 기도 명소다.

갓바위로 향하는 1365개의 악명 높은 돌계단 앞에서도 두 사람의 삼성 사랑은 멈추지 않았다. 등산로 곳곳에서 삼성 라이온즈 응원 타월을 두르고 올라가는 팬들과 마주치자 반갑게 인사를 나눴고, '개인 타이틀과 팀 우승 중 무엇을 빌겠냐'는 질문에 장원삼은 "무조건 팀 우승이다. 개인 성적이 너무 좋으면 스포트라이트를 너무 많이 받아서 피곤하다"라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

사진=유튜브채널 '오승환'

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정상에 오른 오승환과 장원삼은 갓바위 부처님 앞에서 정성껏 고개를 숙였다. 오승환은 "가족들의 건강과 함께, 우리 삼성 라이온즈가 라이온즈파크 개장 이후 첫 가을야구 우승 트로피를 들어 올리게 해달라고 빌었다"라고 진심을 전했다.

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정상에 앉아 땀을 식히던 중 오승환은 "돌부처 별명이 생기고 나서 사진 찍을 때 표정을 안 지어도 되니까 정말 편했다"라며 "하지만 별명이 생기고 나서는 마운드에서 마인드 컨트롤에 신경을 훨씬 더 많이 썼다. 티가 안 난다고들 하지만 나도 마운드에서 열받으면 귀가 싹 빨개진다"라고 털어놓았다.

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이에 장원삼은 "형은 표정 관리가 되지만 나는 안타 맞으면 바로 글러브부터 쥐어뜯었다"라고 맞받아쳐 폭소를 안겼다. 메이저리그 세인트루이스 카디널스 시절 '더 스톤 부다(The Stone Buddha)'로 불렸던 일화도 공개했다. 오승환은 "미국에 있을 때 동료 맷 카펜터가 내 라커룸에 주먹보다 훨씬 큰 진짜 불상을 하나 떡하니 올려두더라. '스톤 부다'라면서 선물로 줬는데 아직도 집에 잘 보관하고 있다"라며 미소를 지었다.

오승환과 자원삼은 '우승청부사' 최형우를 향한 리스펙트도 잊지 않았다. "형우가 왔으니까 걱정 없다"고 말하며 "형우를 보면 정말 대단하다. 50살까지 야구해도 되겠더라. 지금 뛰는 거나 10년 전 뛰는 거나 발 속도가 똑같다"라고 웃었다.

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하산 후 파전에 동동주를 기울이며 이어진 포스트시즌 토크에서는 '가을야구의 전설들'다운 날카로운 마운드 분석이 이어졌다.

특히 '가을 사나이' 장원삼은 삼성의 외국인 투수 아리엘 후라도를 향해 뼈아픈 일침을 날렸다.

장원삼은 "포스트시즌 단기전에 가면 후라도처럼 던지면 안 된다"라며 "정규시즌엔 스트라이크를 많이 던지는 게 미덕일지 몰라도, 가을야구에서는 타자들의 집중력이 완전히 다르다. 공 하나 차이로 승부가 갈리기 때문에 그렇게 스트라이크를 쉽게 막 던지다간 큰 것 한 방에 무너진다. 훨씬 더 신중하게 승부해야 한다"라고 강조했다.

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이에 오승환도 "역시 큰 경기에서 완투를 밥 먹듯 했던 빅게임 피처 장원삼다운 정확한 지적"이라며 "후라도가 이 말을 꼭 잘 들어야 한다"라고 맞장구를 쳤다.

오승환이 꼽은 삼성이 한국시리즈 우승을 차지하기 위한 '최대 키플레이어'는 토종 에이스 원태인이었다.

사진=유튜브채널 '오승환'

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오승환은 "삼성이 우승하려면 결국 키포인트는 원태인이다"라며 "올해 태인이가 정규시즌 성적에 스스로 만족하지 못했을 것이다. 승부욕이 워낙 강한 선수라 지금 가을야구를 앞두고 이를 갈고 있을 것이다. 만약 시리즈가 팽팽하게 흘러간다면 결국 판을 뒤집을 조커이자 에이스는 원태인이 해줘야 한다"라고 강한 신뢰를 보냈다.

장원삼이 "일본 한신 팬들이 우승하면 도톤보리강에 뛰어드는 것처럼, 삼성이 우승하면 수성못에 뛰어내려야 하는 것 아니냐"라고 묻자, 오승환은 손사래를 치며 기겁했다.

오승환은 "수성못 뛰어내리면 진짜 큰일 난다. 거긴 사고 난다, 절대 안 된다"라고 극구 말렸다.

대신 통 큰 공약을 제시했다. "삼성이 만약 한국시리즈 우승을 차지한다면 내 등번호 21번과 원삼이 등번호 13번을 합쳐서, 팬 34명을 추첨해 제대로 된 축하 회식을 쏘겠다. 장소 대관부터 회식 비용까지 전액 내가 사비로 다 부담할 테니, 원삼이는 와서 술만 맛있게 마셔라."

고재완 기자 star77@sportschosun.com