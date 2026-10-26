너무 궁금하다...롯데와 아무 접점도 없었는데, 갑자기 왜 이택근 단장인가

12일 오후 부산 사직야구장에서 2014 프로야구 넥센과 롯데의 경기가 열렸다. 경기에 앞서 넥센 이택근이 롯데 황재균과 악수를 나누 있다.부산=김경민 기자 kyungmin@sportschosun.com / 2014.08.12.

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[스포츠조선 김용 기자] 왜 이택근 단장을 선택했을까.

롯데 자이언츠가 말도 많고, 탈도 많던 감독과 단장 선임을 끝냈다.

롯데는 26일 이동욱 신임 감독, 이택근 신임 단장 선임을 공식 발표했다. 소문만 무성했는데, 현실이 됐다.

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이 감독 선임에는 크게 이견이 없는 분위기다. 최근 감독을 할 만한 인사가 줄어들고 있다는 현장 평가가 나오는 가운데, NC 다이노스 우승을 이끈 우승 감독이고 롯데 출신이기도 하다. 롯데의 약점이 수비인데, 수비코치로 오래 활약하며 기본기를 다지고 선수들의 세세한 부분을 끌어올리게 할 수 있는 적임자로 꼽힌다.

그런 가운데 더 관심이 쏠리는 건 이택근 단장 선임이다. 이 신임 단장은 국가대표 외야수 출신 스타 플레이어로 '호타준족' 이미지로 한 시대를 풍미했다. 은퇴 후 야구 예능 프로그램 출연과 해설위원으로 일해왔다. 날카로운 분석, 스마트한 해설로 업계에서 인정을 받았다.

사진제공=롯데자이언츠

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그런데 갑작스러운 단장 선임이라고 하니 놀랍다는 반응이 많다. 모기업 지원을 받는 한국 프로야구단 현실상 단장은 그룹 임원들이 내려오는 경우가 많았다. 선수 출신 단장이 유행이었는데, 무조건 선수 출신이라고 단장이 되는 건 아니고 대부분 어느정도 '코스'를 밟았다. 프런트 일을 하며 선수 시절 보지 못했던 업무에 대한 경험을 쌓는다든지, 코치로 일하며 선수 시각으로는 보지 못하는 세계에 대한 경험을 인정받아야 했다. 선수 육성도 지도자 경험이 있어야 전문적으로 할 수 있는 법. 단장은 구단 살림을 총괄하는 자리다. 그저 야구를 잘했고, 잘 아는 걸로는 할 수 없는 자리다.

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그래서 구단들이 단장을 선임하기 전 하마평에 오르는 인물들은 어느정도 수련(?) 과정을 거친 사람들로 채워진다. 그렇기에 이번 이 단장 선임은 놀랍다. 해설위원 활동 외에는 코치, 프런트 경험이 전무하기 때문이다. 야구 예능 프로그램에서 임시 코치 역할을 한 게 전부다. 그간 프로야구단 단장이 될 수 있는 후보라고 거론된 적도 없었다.

16일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 이택근 해설위원이 김주찬 코치와 대화를 나누고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.16/

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롯데와 인연이 있다면 또 모를까, 선수 시절 롯데 유니폼을 입은 적도 없다. 유일하게 관련이 있는 건 부산 출신이라는 점 정도다. 부산에서 학창시절을 보내고 고려대를 거쳐 프로 선수가 됐다.

관련 경험이 없다고 해서, 무조건 보직을 맡을 수 없다는 건 아니다. 오히려 틀에 박힌 운영이 아닌, 신선한 관점으로 롯데 야구를 확 바꿔놓을 수도 있다. 롯데는 오랜 기간 현장이든, 프런트든 혁신의 느낌을 주지 못한 '고인물' 야구의 느낌을 지우지 못하며 만년 하위권팀으로 전락한지 오래다. '이래도 되나' 싶을 정도의 변화가 필요한 구단인 건 맞다. 이 신임 단장 손에서 그 변화의 시작이 있을 지 지켜볼 일이다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com