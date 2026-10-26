실력이 아니라 몸값 "이정후 트레이드 받아줄 팀 없다", 내년 키워드는 일관성 "15개 부분 향상" SF 감독

샌프란시스코 자이언츠 이정후. Imagn Images연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]샌프란시스코 자이언츠 이정후가 주요 매체들의 관심을 받는 이유는 그 누구도 예상 못한 거액(6년 1억3000만달러)을 받고 메이저리그에 입성했기 때문이다.

그러나 이정후는 지난 3년간 기대치를 충족시키지는 못했다. 대체적인 평가가 그렇다.

특히 올시즌에는 전후반기 활약상이 대조적이었다. 전반기 88경기에서는 타율 0.302, OPS 0.762를 올린 반면, 후반기에는 55경기에서 타율 0.236, OPS 0.663으로 부진을 면치 못했다. 시즌을 종합하면 타율(0.276), 홈런(10), 타점(57), 도루(12) 등에서 커리어 하이를 찍었으나, OPS+ 105에서 알 수 있 듯 리그 평균보다 살짝 잘 했을 뿐, 몸값에는 미치지 못한 게 사실이다.

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수비도 마찬가지다. 작년 중견수에서 올해 우익수로 옮겼지만, OAA(평균이상아웃지수)가 -4로 작년 -5에서 크게 향상되지는 않았다.

토니 바이텔로 샌프란시스코 자이언츠 감독. AP연합뉴스

이정후는 지난달 말 MLB.com과 인터뷰에서 "올해는 상당 부분 롤러코스터 시즌이었다. 물론 시즌이 끝나면 늘 아쉬움이 남기 마련이다. 그러나 더 잘 할 수 있었던 부분들이 어느 정도 있다고 생각한다"고 올시즌을 평가했다.

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그러나 샌프란시스코 구단은 이정후가 메이저리그 세 시즌을 경험한 만큼 내년에는 한층 업그레이드된 기량을 보여줄 수 있을 것으로 기대하고 있다.

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토니 바이텔로 감독은 "올해 이정후는 모든 면에서 조금씩 더 발전했다. 예를 들어 작년보다 체중 관리를 더 잘했고 근력도 더 좋아졌다. 외야 펜스 근처에서의 수비와 코너 지역 플레이 등 발전한 부분이 15가지 정도 된다"며 "작년보다 올해 한 단계 도약했으니, 내년에도 모든 면에서 또 다시 도약할 수 있을 것이다. 그렇게만 해준다면 모두가 정발 기뻐할 것"이라고 밝혔다.

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이어 바이텔로 감독은 "계속해서 향상돼야 할 부분들이 여러가지 있다. 그러나 이번 시즌 그는 팀을 위해 훌륭한 활약을 했다고 생각한다"면서 "사실상 시즌 내내 거의 모든 경기를 소화하지 않았나. 물론 타격감이 폭발했던 시기도 있었고, 그가 경기에 나설 때면 팬들도 분명 즐거워한다"고 덧붙였다.

이정후. AP연합뉴스

그런데 시즌 중은 물론 시즌 끝난 뒤에도 이정후가 트레이드될 수 있다는 전망이 심심치 않게 흘러나온다. 이정후를 트레이드해 마운드와 거포를 보강해야 한다는 주장들이다.

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MLB.com은 '자이언츠는 외야에 이정후, 해리슨 베이더, 케이시 슈미트, 드류 길버트, 조나 콕스, 빅터 베리코토, 보 데이빗슨, 스캇 반두라, 터너 힐, 그랜트 맥크레이 등 10명을 보유하고 있어 이번 오프시즌 다른 포지션 보강을 위해 잉여 외야자원을 트레이드할 수 있다'면서 '자이언츠가 페이롤 부담을 덜기를 원한다면 이정후를 내보낼 가능성이 있다'고 전했다.

그러나 쉽지 않은 트레이드다. 이정후의 비싼 몸값 때문이다.

이 매체는 '28세인 이정후를 받아줄 팀을 찾기는 쉽지 않을 것이다. 2027년 그의 연봉이 2300만달러에 육박하는데다 내년 시즌을 마치면 옵트아웃을 행사할 수 있기 때문'이라며 '게다가 이정후는 팬들 사이에서 큰 인기를 누리고 있다는 점도 트레이드 가능성을 낮추는 요인이다. 그는 현재 구단 내 유니폼 판매 1위를 달리고 있고, 자이언츠 구단이 한국 시장에 진출할 수 있는 발판을 마련해 줬기 때문'이라고 평가했다.

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이정후. AP연합뉴스

이정후는 "내년에는 꾸준함이 매우 중요한 관건이 될 것"이라면서도 "개인이든 팀이든 일관성을 유지하는 것은 결국 자연스롭게 큰 승리로 이어진다고 생각한다. 나부터 일관된 모습을 보이는 것이 그 시작점이다. 팀에 최대한 많은 도움을 주고 싶다"고 다짐했다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com