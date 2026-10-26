불문율 지키려고 했지만.. 롯데, 얼마나 미안했으면 → KIA-삼성-KBO 양해 전화 싹 돌렸다

대한민국 야구대표팀이 5일 고척스카이돔에서 훈련을 가졌다. 이동욱 코치가 몸을 풀고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.11.05/

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[스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠가 관례를 어기고 가을야구 경기일에 '대형 보도자료'를 배포했다.

하지만 롯데도 어쩔 수 없었다. KBO를 비롯해 KIA 타이거즈와 삼성 라이온즈에 정중하게 양해를 구했다.

롯데는 26일 신임 감독과 단장을 한꺼번에 발표하는 빅뉴스를 뿌렸다. 이동욱 감독과 3년 총액 20억원에 계약했다. 이택근 해설위원을 단장으로 선임했다.

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시점이 애매했다. KBO 잔칫날이다. 대구에서 KIA와 삼성이 플레이오프 1차전을 펼친다.

경기일은 피하는 게 불문율이다. 가을야구에 탈락한 팀들은 포스트시즌이 굵직한 인사 이동 기간이다. 감독 단장급 수뇌부가 바뀌면 관심이 집중되는 게 당연하다. 그래서 보통 이동일 또는 휴식일에 발표한다. 대부분 팀들이 그래왔다.

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그런데 이번 롯데는 일이 꼬였다. 감독 단장을 전부 교체하면서 과정이 길어졌다. 예상보다 훨씬 오래 걸렸다. 거의 2주가 지났다.

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그 사이 온갖 하마평과 소문이 난무했다. 철통보안을 유지하려고 애썼음에도 정보는 결국 새어나갔다. 알 만한 사람들은 다 알게 됐는데 롯데만 침묵을 지켰다.

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그래도 롯데는 플레이오프 이동일인 27일을 디데이로 잡았다. 롯데는 이와중에도 그 룰은 어기지 않으려고 애썼다.

하늘도 롯데를 안 도와줬다. 플레이오프 1차전이 열렸어야 했던 25일 대구에 비가 내렸다. 1차전이 26일로 순연되면서 이동일이 28일로 밀렸다.

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다 알려진 사실을 28일까지 숨기면서 버티는 것도 큰 의미가 없게 돼 버렸다. 롯데 관계자는 "조금이나마 혼란을 줄이고 야구계 피로감을 최소화하기 위해 불가피하게 26일에 발표를 하게 됐다. KBO는 물론이고 KIA와 삼성측에 양해를 구했다"며 고개를 숙였다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com