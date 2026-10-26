울산 웨일즈, 타점왕, 도루왕 등 대졸 신인 10명과 계약 완료

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[스포츠조선 권인하 기자]울산 웨일즈가 대졸 신인 10명을 영입했다.

울산 웨일즈는 26일 2027년 신인 선수 10명을 연봉 3300만원에 계약하며 내년 시즌을 위한 선수단 구성에 나섰다고 밝혔다.

이번 신인 선수 계약은 즉시전력감 확보를 통해 선수단의 경쟁력을 높인다는 방향 아래 영입을 추진했다. 서정민(동국대)과 신은규(동의과학대) 등 투수 2명, 김현우(강릉영동대)와 김범서(계명대) 등 포수 2명, 이재백(강릉영동대) 정예건(영남대) 정민준(건국대) 등 내야수 3명, 김세정(강릉영동대) 배한준(용인예술과학대) 김경환(동국대) 등 외야수 3명 등 총 10명의 대졸 신인 선수와 계약했다.

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서정민은 2026년 KBO 아마추어 베이스볼위크 대학야구 스페셜 매치 우수투수상을 받았고, 김현우는 2026년 전국 대학야구선수권대회 타점상 수상자다. 정민준은 2024년 전국 대학야구선수권 대회 도루왕에 올랐고, 김경환은 2025년 대학야구 최다안타를 기록했었다.

울산 웨일즈 김동진 단장은 "구단의 미래를 이끌어갈 신인 선수 10명과 계약을 마무리하게 돼 뜻깊다"며 "선수들이 각자의 장점을 살려 꾸준히 성장하고, 울산 웨일즈의 경쟁력을 높이는 주축 선수로 자리 잡을 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

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아울러 울산웨일즈는 울산-KBO FALL LEAGUE 기간 동안 테스트를 진행한 선수 6명을 비롯해 타 구단 방출 선수, 대학 졸업 예정자, 군 제대 선수 등을 대상으로 추가 영입을 검토하며 선수단 구성을 이어갈 예정이다.

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이번에 계약을 마친 신인 선수 10명은 오는 11월 4일부터 문수야구장에서 진행되는 마무리 캠프에 합류해 본격적인 내년시즌 준비에 돌입한다.

권인하 기자 indyk@sportschosun.com