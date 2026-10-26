프로토 승부식 127회차 발매, 26일 오후 6시30분 삼성 타격왕 구자욱 vs KIA 홈런왕 김도영 맞대결

프로토 승부식 127회차 게임정보 이미지제공=한국스포츠레저

프로토 기록식 116회차 게임정보 이미지제공=한국스포츠레저

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국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜는 26일 오후 6시30분 대구삼성라이온즈파크에서 열리는 삼성 라이온즈-KIA 타이거즈의 프로야구 플레이오프 1차전이 포함된 프로토 승부식 127회차를 발매 중이다. 이번 삼성-KIA전 대상 게임은 오후 6시30분에 발매를 마감하며, 전국 스포츠토토 판매점과 공식 인터넷 발매사이트 베트맨에서 구매할 수 있다.

프로토 승부식 127회차에서는 이번 경기를 대상으로 일반 승패 승1패 핸디캡 언더오버 SUM 전반 승무패 전반 핸디캡 전반 언더오버 등 총 8개 유형이 발매되며, 모두 한경기 구매가 가능하다.

25일 예정이었던 플레이오프 1차전이 우천으로 하루 연기됐다. 정규시즌 2위로 플레이오프에 직행한 삼성과 LG를 꺾고 올라온 KIA가 한국시리즈 진출을 놓고 맞붙는다.

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KIA는 LG와의 준플레이오프를 3연승으로 마쳤다. 3차전에서는 김도영의 만루홈런과 나성범, 한준수의 홈런 등을 앞세워 13대1로 승리했다. 선발진의 안정적인 투구에 장타력이 더해지면서 시리즈를 일찍 마무리하고 체력을 정비할 시간도 확보했다.

이번 경기에서는 휴식 이후 양 팀 타선의 경기 감각이 중요하다. KIA는 LG전에서 보여준 장타력을 유지하는 것이, 삼성은 실전 공백을 딛고 상대 선발 네일을 공략하는 것이 과제다. KIA의 직전 대승뿐 아니라 선발투수의 상대 전적도 함께 살펴볼 필요가 있다. 삼성에서는 타격왕 구자욱의 지명타자 기용에 눈길이 쏠린다. 왼쪽 햄스트링 부상으로 정규시즌 막판 결장했던 구자욱은 선발 명단에 3번 지명타자로 이름을 올렸다. 수비 부담을 덜고 타격에 집중하는 구자욱이 삼성 공격에 얼마나 힘을 보탤지 주목된다. 삼성은 상위 타선이 출루하고 구자욱을 비롯한 중심 타선이 득점 기회를 살리는 공격이 필요하다. 구자욱이 직접 출루할 경우에도 후속 타자들이 기회를 이어가야 하는 만큼, 네일 공략에는 삼성 타자들의 고른 활약이 중요하다.

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KIA에서는 김도영의 장타력이 핵심이다. 김도영은 LG와의 준플레이오프에서 3홈런을 터뜨리며 홈런왕의 위력을 보여줬다. 이번에도 상위 타선의 출루에 김도영의 장타가 더해진다면 삼성의 대량 득점으로 이어질 수 있다.

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1차전 선발로는 삼성 크리스 페덱과 KIA 제임스 네일이 예고됐다. 페덱은 올 시즌 KIA와의 두 차례 맞대결에서 모두 패했다. 첫 경기에서는 홈런을 허용하며 흔들렸으나, 두 번째 경기에서는 7이닝 3실점(1자책점)으로 호투하고도 타선의 지원을 받지 못했다. 이번에는 KIA의 장타를 억제하고 타선의 득점 지원을 받아 올 시즌 KIA전 첫 승을 거둘 수 있을지 주목된다. 네일은 올 시즌 삼성과 네 차례 만나 2승(무패)을 기록했다. LG와의 준플레이오프 1차전에서도 7이닝 1실점으로 호투한 만큼, 삼성전에서도 상승세를 이어갈지가 관건이다.

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삼성은 상위 타선의 출루로 네일의 투구 수를 늘리고, 중심타선에서 득점 기회를 살리는 것이 중요하다. 삼성은 상위 타선의 출루와 중심타선의 적시타로 네일 공략에 나서야 한다. 후반부에는 삼성의 불펜 운영이 변수다. 정규시즌 35세이브를 기록한 마무리 김재윤이 부상으로 플레이오프 엔트리에서 제외됐다. 이에 따라 페덱의 이닝 소화와 함께 접전 상황에서 김재윤의 공백을 메울 구원진의 역할이 중요해졌다.

이번 경기는 두 선발의 투구와 삼성의 불펜 운영을 함께 살펴볼 필요가 있다. 전반 상품은 선발 맞대결을, 최종 결과를 예상하는 상품은 후반 구원진의 전력까지 고려해 분석해야 할 것이다.

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프로토 기록식 116회차로도 이번 경기에 참여할 수 있다. 최종 점수 차 전반/최종 총 득점 등 세 가지 유형을 통해 경기 결과를 예상할 수 있으며, 승부식과 동일하게 오후 6시30분에 발매를 마감한다. 삼성-KIA의 플레이오프 1차전을 대상으로 하는 게임들의 자세한 발매 정보는 베트맨에서 확인할 수 있으며, 경기 분석은 베트맨 내 토토가이드를 통해 제공된다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com