라팍, 비 완전히 그쳤다 '푸른 3루' vs '붉은 1루' 컬러 전쟁 시작, "선수들에게 엄청난 동기부여"[PO1현장]

25일 대구 삼성라이온즈파크에서 KIA와 삼성의 PO 1차전 경기가 열린다. 비가 내리는 가운데 대형방수포가 깔린 그라운드. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.25/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]전날 대구 라이온즈파크를 흠뻑 적셨던 가을비가 완전히 그쳤다.

라팍 3루쪽을 가득 메울 푸른 홈 팬들과, 1루쪽에서 맞설 붉은 원정 팬들의 뜨거운 '컬러 전쟁'이 마침내 막을 올린다.

전날 우천 순연됐던 삼성 라이온즈와 KIA 타이거즈의 2026 KBO 포스트시즌 플레이오프 1차전 경기이 26일 오후 6시30분 라이온즈파크에서 열린다. 전날 경기를 순연시키며 밤까지 내렸던 비가 완전히 그쳤다. 흐린 날씨지만 비 소식은 더 이상 없다. 그라운드 정비 및 관중 입장이 정상적으로 이어지며 1차전이 정상 개최될 전망이다.

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20일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 준플레이오프 3차전. 2회초 1사 만루 김도영이 만루홈런을 치고 환호하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.20/

"팬들도 함께 경기하는 느낌… 선수들에겐 엄청난 동기부여"

이번 플레이오프의 또 다른 관전 포인트는 관중석을 가득 메운 팬들의 '드레스코드 응원전'이다.

시작은 KIA의 '슈퍼스타' 김도영(21)의 한마디였다. 준플레이오프 인터뷰 당시 팬들에게 "(빨간색) 드레스코드를 맞춰주시길 부탁드린다"고 요청했고, 이에 화답한 팬들이 광주와 잠실 관중석을 온통 붉은색으로 물들이는 장관을 연출했다. 원정 1차전이 열리는 대구 라팍의 1루 측 원정 응원석 역시 빨간색 유니폼과 의상을 입은 팬들로 가득 찰 전망이다.

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이에 대해 김도영은 25일 "팬분들도 같이 경기를 한다고 느끼실 수 있을 것 같아서 이런 응원 구도를 되게 긍정적으로 보고 있다"라며 "사실 이런 게 있을수록 선수들은 자부심이 될 수도 있고 자신감도 생긴다. 선수들에게는 엄청난 동기부여가 된다"며 팬들의 열정에 깊은 감사를 표했다.

31일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와 KIA 타이거즈의 경기. 만원 관중이 들어찬 경기장 열기가 뜨겁다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2024.08.31/

특히 준플레이오프 당시 잠실 원정 경기에서 펼쳐진 팬들의 카드섹션 및 단체 응원 전경은 김도영의 마음을 사로잡았다.

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김도영은 "경기 중에는 집중하느라 못 보고 경기 끝나고 나서야 봤다"라며 "확실히 멀리서 보니까 정말 멋있었다. 멀리서 붉게 물든 관중석을 보니까 정말 멋졌다. 우리 응원단장님과 팬분들이 정말 잘해 주시는 것 같다"며 유쾌한 미소를 지어 보였다.

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'푸른 3루' vs '붉은 1루' 라팍을 뒤흔들 컬러 전쟁

삼성을 상징하는 파란색으로 물든 3루 측 홈 응원석과, 김도영의 당부에 화답해 붉은 물결을 이룬 1루 측 원정 응원석의 대비는 대구 라팍을 용광로처럼 뜨겁게 달구고 있다.

플레이오프 1차전 승리팀의 시리즈 승리 확률은 무려 77.1%(27/35)다.

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14일 잠실구장에서 열린 KIA 타이거즈와 두산 베어스 경기. 3루 관중석을 꽉 채운 KIA 팬들이 소크라테스 응원가를 부르고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2023.5.14/

마무리 김재윤의 이탈, 주포 구자욱 수비 불가에 따른 전력손실 등 플레이오프에 직행한 삼성이 불리해보이는 구도. 더욱 1차전 승부가 시리즈 전체에 미치는 여파가 클 전망이다.

그만큼 '컬러 전쟁'을 펼칠 양 팀 팬들의 응원전쟁도 절정에 달할 것으로 기대를 모은다.

양 팀 팬들의 뜨거운 기 싸움 속에서 1차전 승리를 거머쥘 팀은 과연 어디일까. 하루 연기된 경기는 과연 어느 팀에 유리한 결과를 낳을까. 여러가지로 관심이 커지는 1차전 승부 결과다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com