157㎞ 日고교 괴물 투수, ML 직행하나? 역사적인 첫 사례에 일본 전전긍긍, "NPB 존립 위협"

일본 고교야구 최고의 유망주인 요코하마고교 3학년 오다 쇼키가 메이저리그 진출을 위해 자신을 지명한 요미우리 자이언츠를 포기할 것으로 보인다. 사진출처=일본국가대표팀 공식 X 계정

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 노재형 기자]또 하나의 일본 유망주가 메이저리그를 노리고 있다. 목표 지점은 LA 다저스다.

일본 고등학교 야구 최고 투수로 평가받는 오다 쇼키가 다저스를 목표로 메이저리그를 추진한다는 소식이다. 일본 뿐만 아니라 미국 유력 매체들이 이를 앞다퉈 다루고 있다.

캘리포니아포스트는 26일(이하 한국시각) '다저스가 10대 투수 유망주를 겨냥하고 있는 가운데 일본 야구가 실질적인 위기를 맞는다'는 제목의 기사에서 '오다의 주위 사람들은 그가 아직 결정을 내리지 않았다고 강조하지만, 리그 전반에는 그가 결국 다저스에 입단할 것이라는 전망이 지배적'이라며 '만약 오다가 이달 초 밝힌 계획을 그대로 실행한다면, 그는 NPB를 거치지 않고 미국으로 향함으로써 이전 일본의 야구 슈퍼스타들 중 누구도 시도하지 않은 새로운 길을 걷게 될 것'이라고 보도했다.

Advertisement

2008년 후쿠오카현 기타큐슈 태생인 오다는 요코하마고교 3학년의 우완 투수로 지난 여름 고시엔대회에서 최고 156㎞의 강속구를 뿌리며 주목받았다. 역대 고시엔서 나온 최고 스피드 기록이다. 예선에서는 157㎞를 뿌리기도 했다.

오다 쇼키가 가장 좋아한다는 다저스 투수 야마모토 요시노부. AP연합뉴스

또 다른 매체 다저스네이션은 '다저스는 일본 최고의 유망주인 18세 투수 오다 쇼키를 영입할 가장 유력한 후보로 꼽힌다'며 '오다는 일본에 남을지, 메이저리그에 합류할 지 아직 결정하지 않았으나, 그의 선택은 분명해 보인다. 그가 가장 좋아하는 선수는 야마모토 요시노부이며, 그가 인스타그램에서 팔로우하는 유일한 팀은 다저스이기 때문'이라고 전했다.

Advertisement

야후스포츠도 '고등학교 대회에서 100마일에 육박하는 공을 던진 오다는 고시엔대회 역대 최고 구속을 찍었고, 고교 3년 동안 303⅔이닝 동안 395탈삼진을 기록해 NPB 드래프트 1라운드에서 요미우리의 지명을 받았다'고 소개했다.

Advertisement

오다가 메이저리그 진출을 확정적으로 발표하지는 않았으나, 의지는 분명해 보인다. 그는 "나는 세계에서 가장 훌륭한 리그에서 뛰고 싶고, 가장 훌륭한 야구 선수가 되고 싶다"고 했다.

Advertisement

다저스 또한 오다에 대한 관심이 깊다.

LA 다저스가 오타니 쇼헤이를 영입한 이후로 일본 선수들의 꿈의 구단으로 자리잡았다. 2023년 12월 입단식에서 포즈를 취한 마크 월터 구단주, 오타니, 앤드류 프리드먼 사장. AP연합뉴스

앤드류 프리드먼 다저스 사장은 지난 23일 시즌 결산 인터뷰에서 "우리는 당연히 NPB의 열렬한 팬이며, 그 리그에 속한 선수들의 재능을 매우 존중한다"며 "그들을 면밀히 지켜보고 있다. 매우 뛰어난 재능을 갖춘 선수들 몇몇은 메이저리그에 진출할 가능성이 있다고 파악하고 있으며, 앞으로도 이와 관련한 논의를 계속할 것이다. 이런 얘기를 하고 선수들의 활약을 보는 것은 매우 기쁜 일"이라고 밝혔다.

Advertisement

다저스는 일본 선수들에겐 꿈의 구단으로 자리잡았다. 야마모토 뿐만 아니라 오타니 쇼헤이, 사사키 로키가 팀의 주축 멤버로 활약 중이다.

다저스는 오다 뿐만 아니라 한신 타이거스 출신의 거포 사토 데루아키의 유력 행선지로도 거론된다.

사토는 올해 타율 0.306, 39홈런, 106타점, OPS 0.992를 마크, 센트럴리그 타격 트리플크라운을 달성해 2년 연속 MVP가 유력한 타자다. 그러나 오다의 메이저리그 진출은 사토와는 다른 차원의 문제로 받아들여진다.

Advertisement

캘리포니아포스트는 'NPB는 오다의 상황을 자국 리그 존립을 위협하는 중대한 문제로 받아들이고 있다. 오다와 같은 뛰어난 재능을 가진 유망주가 아마추어 신분으로 메이저리그 구단과 계약한 사례는 지금까지 없었기 때문'이라고 지적했다.

오타의 목표는 결국 메이저리그다. NPB를 거치느냐 마느냐의 문제일 뿐이며, 다저스를 원하고 있다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com