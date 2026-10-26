'스리핏 실패' 다저스, 결국 유망주 3명만 날렸다? 스쿠벌 반년 만에 뺏길 위기…'큰손'들이 몰려온다, 결과는

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[스포츠조선 박상경 기자] 태릭 스쿠벌이 실제로 LA 다저스를 떠날 가능성이 제기돼 관심이 쏠린다.

MLB닷컴은 26일(한국시각) FA시장에 나설 스쿠벌의 영입 후보로 원소속팀 다저스를 비롯해 친정팀 디트로이트 타이거스, 뉴욕 메츠, 시카고 컵스, 토론토 블루제이스, 필라델피아 필리스를 꼽았다. 다저스는 지난 8월 트레이드 마감 전 디트로이트 소속이던 스쿠벌을 데려오기 위해 유망주 3명을 내주는 트레이드를 단행했다.

다저스 소식을 전하는 다저스웨이는 '디트로이트를 제외한 5개 구단 모두 올 시즌 메이저리그 연봉 총액 상위 톱10에 드는 팀'이라며 '이들이 스쿠벌을 데려오기 위해 계약 규모를 터무니 없는 수준까지 끌어 올릴 수 있다. 이는 다저스에게도 쉬운 일은 아닐 것'이라고 전망했다.

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현재 스쿠벌의 계약 규모는 4억달러(약 5292억원)선으로 형성될 것으로 전망되고 있다. 다저스웨이는 '디트로이트와 컵스는 이런 규모의 계약을 감당하기 어려울 것이다. 반면 메츠, 토론토는 다저스의 실질적 경쟁자가 될 수 있다'고 분석했다.

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필라델피아도 잠재적 경쟁자로 분류했다. 다저스웨이는 '필라델피아는 2022년 월드시리즈 준우승 이후 매년 가을야구에서 고배를 마셨다. 주축 노쇠화 속에 우승 기회가 줄어들고 있다'며 '스쿠벌은 이런 상황을 타개할 수 있는 카드로 꼽힌다. 올 시즌 부진했던 트레이 터너나 장기 계약이 남아 있는 브라이스 하퍼를 다른 구단에 보내고 연봉 부담을 줄일 수 있다면 스쿠벌 영입 가능성을 끌어 올릴 수 있다'고 덧붙였다.

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변수는 메이저리그 노사협상이다. 현행 단체 협약이 오는 12월 2일 만료되는 가운데, 직장 폐쇄 가능성이 유력히 점쳐지고 있다. 실질적 협상 기간이 길지 않을 전망. 메이저리그 사무국이 추진 중인 샐러리캡 역시 연봉총액 1위인 다저스의 오프시즌 전략을 바꾸는 요소가 될 수도 있다.

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스쿠벌은 다저스의 포스트시즌 탈락 직후 자신의 거취에 대한 구체적인 언급을 피했다. 다만 다저스에서의 경험을 두고 "믿을 수 없는 구단, 동료들, 팬들이었다. LA라는 글자가 새겨진 유니폼과 모자를 착용할 수 있어 영광이었다"고 말했다. 다저스웨이는 '다저스가 여전히 스쿠벌 영입 경쟁에서 앞선 것은 사실이다. 하지만 아무것도 보장된 건 없다'고 지적했다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com