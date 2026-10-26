박진만 감독 "김도영 승부, 상황에 따라 벤치에서 개입하겠다" [PO1 현장]

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 KIA와 삼성의 PO 1차전 경기가 열린다. 인터뷰하고 있는 삼성 박진만 감독. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.26/

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[대구=스포츠조선 김용 기자] "상황에 따라 벤치에서 개입해야 하지 않을까."

삼성 라이온즈 박진만 감독이 KIA 타이거즈 '슈퍼스타' 김도영 상대법에 대해 철저히 조심스럽게 접근하겠다는 의지를 밝혔다.

삼성은 26일 대구 삼성라이온즈파크에서 KIA와 플레이오프 1차전을 치른다. 당초 1차전은 25일 열릴 예정이었지만 비로 경기가 취소돼 하루가 밀렸다.

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박 감독은 플레이오프 상대가 KIA로 결정되자 준플레이오프에서 맹활약한 김도영에 대해 견제해야 한다는 얘기를 했었다. 김도영은 LG 트윈스와의 준플레이오프 1, 3차전 결정적 홈런포 3방을 치며 셧아웃 승리를 이끌었다.

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 KIA와 삼성의 PO 1차전 경기가 열린다. 몸을 풀고 있는 KIA 김도영. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.26/

박 감독은 1차전을 앞두고 "김도영을 상대할 때는 상황에 따라 벤치에서 개입해야 하지 않을까 생각한다"고 말했다. 이어 "정면 승부를 할 때는 하고, 피해갈 때는 피해가고 할 것이다. 준플레이오프에서 보면, 김도영은 정말 필요할 때 쳐준다. 그걸 다 봤다"며 무조건적인 승부를 하지 않겠다고 강조했다.

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김도영은 '홈런 공장' 대구에서 열리는 1, 2차전에 대해 "단기전은 기록 의미는 없는 것 같다. 홈런, 타율은 신경 안 쓰고 순간순간 집중력을 발휘해야 한다. 매 타석 집중하다 보면 나오는 게 홈런이다. 물론 홈런이 잘 나오는 구장인 건 맞다. 그래서 9회까지 긴장감을 늦출 수 없다"고 밝혔다.

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대구=김용 기자 awesome@sportschosun.com