"밤새 빗소리 들으며 고민" 박진만 감독, '5할타자' 대신 '1할타자' 전진 배치 이유[PO1 현장]

16일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 삼성 박승규가 타격을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.16/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]하루 연기되어 26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 2026 KBO 포스트시즌 플레이오프 1차전.

삼성 라이온즈 박진만 삼성 감독이 밤샘 고심 끝 변화된 라인업 카드를 꺼내 들었다.

네일을 상대로 통산 5할 타율을 자랑하던 베테랑 포수 강민호를 6번으로 내리고, 주력이 뛰어난 박승규를 5번 중심 타선에 전진 배치하는 '스위치' 승부수다.

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삼성이 이날 고심 끝에 발표한 1차전 선발 라인업은 김지찬 (중견수) 김성윤 (우익수) 구자욱 (지명타자) 디아즈 (1루수) 박승규 (좌익수) 강민호 (포수) 김영웅 (3루수) 이재현 (유격수) 류지혁 (2루수). 선발 투수는 크리스 페덱이다.

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열릴 예정인 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전을 앞두고 삼성 강민호와 최형우가 워밍업 중 이야기를 나누고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.26/

가장 눈에 띄는 대목은 단연 5번 타자 박승규다.

비로 순연된 하루 전 네일 상대 8할 타자(10타수 8안타)인 김성윤이 2번 테이블세터로 전진 배치된 데 이어, 상대전적 5할(8타수 4안타 1홈런)에 빛나는 강민호 대신 네일 상대로 6타수1안타에 그친 박승규(0.167)가 5번 타순에 이름을 올린 바 있다.

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비로 취소된 뒤 밤샘 고민 끝에 5,6번 순서가 바뀌었다.

이날 박진만 감독은 '밤새 잠은 잘 주무셨느냐'는 질문에 "생각보다 비가 많이 오더라. 밤새 창밖으로 비 내리는 것을 보면서 쉬고 있었다"며 말했다.

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라인업 변화 배경에 대해 그는 "트레이닝 파트, 전력 분석팀과 여러 가지로 의논을 많이 했다. 박승규의 출루 시 득점 확률을 높이고, 중심 타선에서 주력 있는 선수가 연결고리 역할을 해주기를 바랐다"면서 "고민 고심 끝에 타순에 차선 변경을 주게 됐다"고 설명했다.

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26일 대구 삼성라이온즈파크에서 KIA와 삼성의 PO 1차전 경기가 열린다. 인터뷰하고 있는 삼성 박진만 감독. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.26/

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 7회말 삼성 박승규가 KIA 홍건희를 상대로 투런홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 박승규. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.08/

네일을 상대로 고전했던 4번 디아즈(0.143) 뒤에 발 빠른 박승규를 배치함으로써, 루상에 주자가 나갔을 때 한 베이스를 더 갈 수 있는 기동력과 작전 수행 능력을 극대화하겠다는 계산이다.

동시에 5할 타자 강민호가 6번에서 하위 타선의 해결사 역할을 해주면 타선의 득점력이 더 강해질 수 있다는 판단이다.

25일 내린 가을비로 단비 같은 하루의 여유를 얻었던 박진만 감독. 라인업에 미세한 변화를 주며 KIA 선발 네일을 무너뜨릴 '맞춤형 총력전'을 준비했다.

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과연 밤새 빗소리를 들으며 완성한 박진만 감독의 '박승규 5번' 카드가 플레이오프 1차전에 어떤 결과를 주게될까. 작은 변화가 아닐 가능성이 높다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com