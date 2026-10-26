"나를 빼는 게 맞다" vs "절대 내려놓지 말아라" 최형우-박진만 감독, 끝나지 않은 '수비 밀당' [PO1 현장]

7일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 LG의 경기. 승리한 삼성 최형우, 박진만 감독이 기뻐하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.07/

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[대구=스포츠조선 김용 기자] "절대 내려놓지 말라고 얘기했다."

삼성 라이온즈 박진만 감독과 베테랑 최형우의 '밀당'이 끝나지 않을 조짐이다.

삼성은 26일 대구 삼성라이온즈파크에서 KIA 타이거즈와 플레이오프 1차전을 치른다.

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이번 플레이오프 삼성의 핵심은 구자욱의 부상 복귀. 정규시즌 막판 햄스트링을 다쳐 가을야구 출전이 불투명했으나, 기적적인 회복 속도를 보이며 엔트리에 합류했다. 다만 수비와 전력 질주는 어려워 지명타자로 나서야 하고, 이로 인해 최형우가 백업으로 대기하게 됐다.

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전을 앞두고 삼성 강민호와 최형우가 워밍업 중 이야기를 나누고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.26/

최형우가 좌익수 수비를 나가면 타선 정리가 될 수 있는 건데, 최근 몇 년간은 거의 수비를 하지 않은 최형우이기에 부담감이 큰 듯. 최형우는 비로 1차전이 취소된 25일 "나를 뺀 라인업이 팀 승리를 위해 맞는 것 같다. 수비는 내 영역이 아니다"라며 강력하게 수비 거부(?) 의사를 밝혔다.

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이 얘기를 전해들은 박 감독은 "최형우가 훈련할 때부터 계속 얘기는 했다. 그래도 나는 '언제 수비 나갈지 모른다'고 주입을 시켜왔다. 계속 대비하라고, 절대 내려놓지 말라고 했다. 언제든 수비를 나갈 수 있으니, 훈련할 때도 마음을 굳게 먹으라고 했다. 오늘도 또 얘기했다"고 말해 최형우 수비 투입을 포기하지 않을 것임을 알렸다.

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대구=김용 기자 awesome@sportschosun.com