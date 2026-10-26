"제가 빠지는 게 맞다" 우승청부사의 진심에 사령탑의 단호한 한마디[PO1 현장]

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전을 앞두고 삼성 강민호와 최형우가 워밍업 중 이야기를 나누고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.26/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]비로 하루 연기돼 26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 2026 KBO 포스트시즌 플레이오프 1차전.

경기 전 취재진과 만난 박진만 삼성 라이온즈 감독이 베테랑 해결사 최형우(43)와의 비하인드 스토리를 공개했다.

팀을 위해 '선발 제외 및 대타 대기'를 자청하는 우승청부사 최형우에게 사령탑이 던진 메시지는 단호하면서도 명확했다. "수비를 결코 내려놓지 말라"는 것이었다.

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삼성은 햄스트링 부상에서 돌아온 '캡틴' 구자욱이 외야 수비 소화가 불가능해 지명타자로 출전해야 한다.

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열릴 예정인 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전을 앞두고 삼성 이종열 단장과 박진만 감독이 훈련을 지켜보며 이야기를 나누고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.26/

이로 인해 구자욱과 최형우의 포지션이 겹치면서 최형우가 선발에서 제외돼 경기 후반 '특급 대타'로 대기해야 하는 상황이 됐다. 삼성으로선 타선의 힘을 극대화 하지 못해 아쉽게 된 상황.

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최형우는 전날 우천 취소 후 인터뷰에서 "단기전 수비는 제 영역이 아니다. 뒤에 수비로 나가면 다리가 떨린다. 제 위치(대타)에서 최선을 다할 것이고 선발에서 빠지는 것이 팀에 맞다"라며 겸손한 태도를 보였다.

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이에 대해 박진만 감독은 뭐라고 했을까.

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최형우는 훈련장에서 감독을 만날 때마다 "어제 라인업이 바뀌면 안 된다, 본인은 대타로 나가는 게 맞다"며 거듭 양해를 구했다고 한다.

하지만 선수 시절 '명유격수' 출신이자 단기전 수비 디테일을 누구보다 강조하는 박진만 감독의 생각은 달랐다. 박 감독은 "오늘도 훈련할 때 그렇게 얘기하고 왔다"며 "형우에게 항상 주입시키는 게 '언제 수비로 나갈지 모르니 대비하고 있어라. 마음을 내려놓지 말고 훈련할 때도 준비를 굳게 하고 있어라'라는 말이다"라고 전했다.

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26일 대구 삼성라이온즈파크에서 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전을 앞두고 삼성 구자욱이 훈련을 펼치고 있다. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.26/

17일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KBO리그 SSG와 삼성의 경기. 좌익수 선발 출전한 삼성 최형우. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.03.17/

이어 박 감독은 "포스트시즌이라는 큰 무대에서는 수비 하나, 미스 하나가 팀 분위기를 그대로 다운시켜 버릴 수 있다"면서 "형우가 워낙 큰 경기도 많이 치러봤고 경험이 풍부한 선수다. 승부처에서 대타로 나간 뒤 경기 후반 수비까지 책임져야 하는 상황이 언제든 나올 수 있기 때문에 열심히 수비를 준비하라고 당부했다"고 설명했다.

박진만 감독의 말처럼 단기전에서는 경기 후반 한 타석, 한 번의 수비 기회가 시리즈 전체의 향방을 가른다.

최형우는 비록 선발 라인업에는 이름을 올리지 못했지만, 경기 후반 팽팽한 흐름에서 상대 불펜을 무너뜨릴 '최강의 대타 카드'다. 상황에 따라 수비에 투입돼 멀티 타석을 소화해야 할 수도 있다.

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자신의 역할을 낮추고 후배를 치켜세우는 베테랑의 겸손함.

하지만 사령탑의 생각은 조금 결이 다르다. 그 뒤에는 단기전 최강 해결사의 활용을 극대화 하기 위한 폭 넓은 혜안이 도사리고 있다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com