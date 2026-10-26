"ATL 재계약이 문제가 아니라 ML 계약 자체가 어렵다" 美, 김하성 추운 겨울 어떻게 풀어갈까?

김하성이 이번 겨울 메이저리그 계약을 하기 어렵다는 전망이 지배적으로 나오고 있다. AP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 노재형 기자]FA가 된 김하성이 또 다시 추운 겨울을 맞을 것으로 보인다.

메이저리그에 다시 도전할 것이 유력해 보이지만, 만족할 만한 오퍼를 받을지는 미지수다. 메이저리그 계약 자체가 힘들 것이라는 전망이 지배적이다.

야후스포츠는 26일(이하 한국시각) '김하성이 올해 51경기에서 타율 0.116, OPS 0.359를 기록해 브레이브스가 그의 손을 다시 잡을 가능성은 없다고 봐도 무방하다'며 팬사이디드 재커리 로트먼 기자의 해설을 인용했다.

Advertisement

로트먼 기자는 '애틀랜타는 김하성을 대신할 자원을 당연히 찾아야 할 일이다. 팀내 선수 중 가장 나은 대안은 짐 자비스인데 그의 기록을 고려하면, 애틀랜타는 FA 계약이나 트레이드를 통해 외부에서 대체 자원을 찾아야 할 것'이라고 진단했다.

문제는 김하성이 다시 메이저리그 계약을 할 수 있겠느냐는 것이다.

김하성. AP연합뉴스

Advertisement

야후스포츠는 '김하성은 3년 전 샌디에이고에서 17홈런, OPS+ 107, bWAR 5.4를 마크했다. 이 모두 커리어 하이였다'며 '올해 2000만달러의 연봉을 받은 그가 부상으로 얼룩져 지난 몇 년간의 시즌이 효율적이지 못한 점을 감안하면 이번 겨울 메이저리그 계약을 보장받는다는 걸 상상조차 하기 어렵다'고 내다봤다.

Advertisement

이와 관련해 또 다른 매체 스포팅뉴스는 '애틀랜타는 이번 오프시즌 주전 유격수를 새롭게 찾을 것이다. 마우리시오 두반과 재계약해 그를 유격수로 삼을 수 있겠으나, 애틀랜타는 그를 유틸리티로 활용하고 싶어한다'면서 '현재로서는 짐 자비스가 유력 후보임에도 브레이브스는 더 확실한 자원이 필요하다. 그럼에도 애틀랜타는 김하성과의 재결합에 관심이 없을 것'이라고 강조했다.

Advertisement

이번 겨울 FA 시장에서 유격수로는 JP 크로포드, 아이재아 카이너-팔레파가 눈에 띄지만, 둘 다 거액을 받을 만한 실력은 최근 보여주지 못했다.

시애틀 매리너스와의 5년 5100만달러 계약을 마친 크로포드는 올해 116경기에서 타율 0.221, OPS 0.687, 14홈런에 그쳤다. 카이너-팔레파는 올해 보스턴 레드삭스에서 66경기에 출전해 타율 0.242, OPS 0.633, 2홈런을 마크했다. 탐나는 FA들은 아니라는 뜻이다.

Advertisement

김하성. AFP연합뉴스

게다가 김하성의 에이전트는 스캇 보라스다. 이젠 김하성 계약이 그에게는 중요한 일이 아닌 게 됐다. 메이저리그 계약을 찾는다면 내년 스프링트레이닝 전까지 계약을 성사시킬 가능성이 희박하다. 보라스는 이번 겨울 최대어 태릭 스쿠벌을 비롯해 선발투수 닉 마르티네스, 외야수 랜디 아로자레나, 3루수 알렉 봄, 포수 라이언 제프스 등 거물급 계약이 먼저다.

김하성은 공격에서 커리어 하이를 찍었던 2023년 유틸리티로 골드글러브까지 수상하며 7년 1억5000만달러의 몸값 평가를 받았다.

그러나 2024년 8월 이후 올해까지 3년 동안 6차례 부상자 명단에 오르며 고전했다. 2024년 8월 19일 쿠어스필드에서 열린 콜로라도 로키스전에서 3회초 좌전안타를 치고 나간 뒤 상대 우완 브래들리 블레이락의 견제 때 슬라이딩으로 귀루하다 오른쪽 어깨 와순 파열을 당하면서 커리어가 꺾였다.

Advertisement

최근 2년 동안 99경기에서 타율 0.183(300타수 55안타), 5홈런, OPS 0.524를 마크했다. 같은 기간 메이저리그 전체 타율과 OPS는 각각 0.245, 0.719였다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com