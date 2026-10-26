준PO 1차전 충격 실수, 악몽은 잊어라..."콜플레이 무조건 더 크게 할 겁니다" [PO1 현장]

12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. KIA 박재현이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

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[대구=스포츠조선 김용 기자] "콜플레이 더 크게 할 겁니다."

KIA 타이거즈 박재현은 데뷔 2년 만에 가을야구를 처음 경험하고 있다. 정규시즌 엄청난 활약을 펼치며 단숨에 주전으로 도약했고, 가을야구에서도 그의 존재감은 변하지 않는다.

다만, 어린 선수가 처음이다보니 좌충우돌 하기도 했다. LG 트윈스와의 준플레이오프 1차전 지나치게 긴장을 한 탓인지, 평범한 외야 플라이 타구를 콜플레이 실수로 놓쳤다. 병살타에 무안타로 부진했지만, 2차전 멀티히트로 활약했고 중요한 건 팀이 3-0 셧아웃을 했기 때문에 박재현도 조용히 시리즈를 넘길 수 있었다.

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박재현은 준플레이오프를 돌이키며 "내가 별다른 활약을 한 건 없는데, 내가 잘 못했을 때 도영이 형이나 선배님들이 너무 커버를 잘 해주셨다. 내가 못한 게 묻혀서 감사드린다. 플레이오프에서는 내가 보답하고 싶다"고 말했다.

10일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. KIA 김호령, 박재현이 뜬공을 처리하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.10/

박재현은 외야 수비에 대해 "큰 겨기는 1점 싸움이다. 수비가 엄청 중요하다. 내가 콜플레이 실수를 했었고, 시즌 중에 대구에서도 비슷한 일이 있었다. 대구 야구장이 관중들 소리가 더 울린다. 평소보다 훨씬 더 크게 콜을 하거나 제스처를 더 크게 하겠다. 일단 항상 수비 우선은 중견수라는 걸 생각하겠다"고 했다.

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박재현은 준플레이오프 1차전 실수에 대해 "긴장을 많이 했었다. 그래서 주변을 못봤다. 그래도 코치님들, 선배님들께서 뭐라고 하시기보다 처음이니 그럴 수 있다고 위로해주셨다. 힘을 주셨다. 1차전 이후에는 나도 크게 긴장되거나 하지는 않는다"고 밝혔다.

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박재현은 "오늘 훈련하는 걸 보니, 타자들이 모두 다 잘 칠 것 같다"고 강조하며 "삼성도 워낙 좋은 팀이고 강한 팀이지만, 우리는 선배님들께서 도와주셔서 팀이 하나로 뭉치고 있다. 엄청 강해지고 있다"며 플레이오프 선전을 전망했다.

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대구=김용 기자 awesome@sportschosun.com