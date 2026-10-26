'충격' 세이브왕이 PS에 못 나온다니…그래도 선수단 동행, "마무리 걱정 안 합니다" [PO]

5일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 투구하고 있는 삼성 김재윤. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.05/

31일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 두산의 경기. 9회를 무실점으로 막고 박수를 치는 삼성 김재윤. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.03.31/

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[대구=스포츠조선 이종서 기자] "미안한 마음이 크네요."

삼성 라이온즈의 김재윤(36)은 올 시즌 35개의 세이브를 기록하며 '세이브왕'에 올랐다.

리그 최고의 마무리투수로 활약하며 삼성의 정규시즌 2위를 이끌었지만, 플레이오프 무대는 밟지 못하게 됐다.

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오른쪽 전거근 근육 및 근막 손상이 확인됐고, 2주의 휴식이 필요하다는 소견을 들었다.

비록 플레이오프 엔트리에는 들지 못하게 됐지만, 김재윤은 포스트시즌 기간 동안 선수단과 동행한다. 더그아웃에서 후배를 이끌겠다는 의지를 담았다.

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26일 1차전을 앞두고 김재윤은 "포스트시즌을 준비하고 있었는데 갑자기 그렇게 됐다. 마음이 불편하면서도 미안한 마음도 크다"라며 "동행을 하면서 도움을 줄 수 있는 부분이 있다면 도움을 주려고 생각하고 있다"고 말했다.

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4일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 한화와 삼성의 경기. 삼성 김재윤이 역투하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.04/

몸 상태에 대해서는 "시즌 막판부터 불편한 감은 있었다. 그래도 계속 경기에 나갈 수 있는 정도의 통증이라서 끌고 갔는데 나도 갑자기 이렇게 될 줄은 몰랐다. 매일매일 체크를 하면서 치료를 받고 있다"라며 "선수 인생에서 이렇게 다친 적이 없었다. 중요한 경기를 앞두고 다쳐서 당황스럽긴 하다"고 이야기했다.

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김재윤이 빠지면서 박진만 삼성 감독은 '집단 마무리 체제'를 선언했다. 김재윤은 "충분히 잘할 선수들이다. 잘할 것이라고 믿고 있고, 나도 외적으로 최대한 도와보려고 한다"고 했다.

김재윤은 이어 "(9회 마무리 상황에) 누가 올라가게 될 지는 모르겠지만, (배)찬승이나 (이)승민이 모두 던져본 경험이 있어서 크게 걱정하지는 않는다"라며 "마무리나 중간 둘 다 비슷하기 때문에 잘해낼 것이라고 생각한다"라고 했다.

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'컨디션이 좋은 선수' 이야기에 김재윤은 "외국인선수도 준비 잘하고 있고, 청백전에서도 찬승이 승민이 다 좋았다"라며 "한 명을 따지면 승민이인 것 같다. 올해 불펜의 키 플레이어였고, 포스트시즌에서도 잘할 느낌이 든다"고 기대했다.

대구=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com