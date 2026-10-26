이범호 감독은 왜 구자욱도 디아즈도 아닌, 삼성 9번타자를 경계하나 [PO1 현장]

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 KIA와 삼성의 PO 1차전 경기가 열린다. 인터뷰하고 있는 KIA 이범호 감독. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.26/

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[대구=스포츠조선 김용 기자] "류지혁 시작 타이밍에 걸렸을 때 더 집중해야…."

드디어 시작이다. KIA 타이거즈와 삼성 라이온즈의 플레이오프 1차전이 26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린다.

KIA 이범호 감독은 1차전을 전망하며 "선발 투수들 컨디션이 가장 중요하다. 네일도 1주일을 넘게 쉬어 베스트 컨디션이고, 페덱도 힘이 있을 것이다. 큰 점수는 안 날 것이다. 1회부터 투수들이 타이트하게 공을 던질 것이다. 타자들이 쉽지 않을 것이다. 1점씩 어떻게 도망가느냐의 싸움이 될 것 같다"고 전망했다.

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삼성은 테이블세터에 김지찬, 김성윤 두 빠르고 잘 치는 선수들을 배치해 무섭다. 이들이 살아나가면 중심에서 구자욱, 디아즈가 해결한다. 테이블세터를 살려내보내면 경기 분위기가 바뀐다. 이 감독도 "굉장히 중요한 부분"이라고 인정했다.

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열릴 예정인 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전을 앞두고 삼성 류지혁이 타격훈련을 준비하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.26/

하지만 이 감독은 여기에 더해 "삼성 경기를 보면 8, 9번에서 시작할 때 대량 득점을 하는 경기들이 많았다. 배터리 파트에 신경쓰자고 얘기했다. 류지혁이 우리와 할 때 잘 치기도 했고, 1회 처음 시작과 류지혁이 선두로 걸릴 때 더 집중해야 한다. 멀리 칠 수 있는 선수들 앞에 주자가 깔리면 부담이다. 1점씩 주는 건 괜찮다. 빠른 주자들이 나가있을 때 중심 타선 승부에서 볼배합 등을 신경써야 한다. 이런 부분들이 부담인 시리즈가 될 것"이라고 자신의 생각을 밝혔다. 류지혁은 이날 9번트로 선발 출격한다.

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대구=김용 기자 awesome@sportschosun.com