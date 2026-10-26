[PO1현장]"뭐? 원태인이 마무리?" 이범호 감독의 '혼비백산' 미출전명단 제외, 허를 찌르는 카드인가

7일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 삼성 선발투수 원태인이 역투하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.07/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]"진짜 마무리로 쓰려는 건 아니겠죠? 혹시 정보 있으시면 좀 알려주세요!"

하루 연기돼 26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 2026 KBO 포스트시즌 플레이오프 1차전.

경기 전 취재진과 만난 이범호 KIA 타이거즈 감독이 삼성의 미출전 선수 명단을 확인한 뒤 당혹스러운 표정을 감추지 못했다.

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삼성의 토종 에이스 원태인이 1차전 '미출전 명단'에서 제외된 사실을 확인한 직후다.

경기 전 제출하는 '미출전 선수 명단(2명)'에는 통상 다음 날 선발 투수가 이름을 올리는 것이 일반적이다.

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하지만 삼성이 제출한 1차전 미출전 명단에는 2차전 선발인 후라도와 4차전 선발이 유력한 최원태가 올랐다. 정작 3차전 예상 선발인 원태인 이름은 없었다.

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3일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 두산과 삼성의 경기. 삼성 원태인과 페덱이 캐치볼을 하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.03/

KIA는 순리대로 2차전 선발 올러와 3차전 선발 양현종이 미출전 명단에 이름을 올렸다.

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1차전 상황에 따라 원태인이 불펜으로 등판할 수 있는 일말의 여지를 남겨둔 셈. 인터뷰 중 이를 확인한 이범호 감독은 고개를 갸웃거렸다. 이 감독은 "원태인이 3차전 선발이라 안 나올 것 같긴 한데, 설마 진짜 마무리로 쓰려는 건 아니지 않겠나"면서도 경계심을 숨기지 않았다.

이 감독은 "1차전 후 4차전에 등판하는 로테이션이라면 나쁜 게 아니지만, 2차전과 4차전 선발 구도를 생각했을 때 크게 나올 일이 있을까 싶다. 안 나왔으면 좋겠는데 경기를 치러봐야 알 것 같다"고 속내를 털어놨다.

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삼성은 '수호신' 김재윤이 우측 전거근 손상(그레이드1)으로 이탈하고, 좌완 이승현과 백정현마저 빠져 있어 불펜진의 깊이가 얕아진 상태.

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열릴 예정인 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전을 앞두고 삼성 박진만 감독이 훈련을 지켜보고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.26/

25일 대구 삼성라이온즈파크에서 KIA와 삼성의 PO 1차전 경기가 열린다. 인터뷰하고 있는 KIA 이범호 감독. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.25/

경기 후반 1점 차 팽팽한 승부처가 올 경우, 박진만 감독이 에이스 원태인을 경기 후반 '구원 등판'시키는 파격적인 수를 던질 가능성도 완전히 배제할 수는 없다.

이범호 감독 역시 이 점을 누구보다 잘 알고 있기에 경계의 끈을 놓지 못했다. 이 감독은 취재진과의 공식 인터뷰를 모두 마치고 브리핑룸을 나가는 순간까지도 "혹시 (원태인 관련해서) 알고 계신 정보가 있으면 좀 알려달라. 진짜 마무리로 쓰려나?"하는 농담 섞인 하소연을 하기도 했다.

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원태인의 미출전 명단 제외가 삼성에게 너무나도 중요한 1차전 필승을 위해 준비한 '허를 찌르는 비밀카드'인지는 상황이 돼야 알 수 있을 전망.

여지를 남겼다는 점에서 단순한 심리전 만은 아닐 가능성이 충분히 있어보인다. 1차전부터 양 팀 벤치의 지략 대결이 푸른 색과 붉은 색으로 나뉘어 뜨겁게 진행될 응원전만큼 달아오르고 있다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com