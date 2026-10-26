'박승규 전격 5번 변신' 삼성은 바꿨고, KIA는 그대로다...1차전 결과가 궁금하다 [PO1 현장]

9일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 경기. 삼성 박승규가 삼진 당하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.09/

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[대구=스포츠조선 김용 기자] 한 팀은 바꿨고, 한 팀은 그대로다. 어느 쪽이 웃을까.

KIA 타이거즈와 삼성 라이온즈의 플레이오프 1차전이 26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린다.

1차전 중요성은 따로 설명이 필요없다. 확률적으로도, 기선 제압의 의미로도 1차전 승리는 한국시리즈행 필수 열쇠다.

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변수가 있었다. 원래 25일에 열려야 하는데, 26일로 경기가 하루 밀렸다. 비 때문. 그 사이 하루 휴식 시간이 있었고, 감독들의 생각도 바뀔 수 있었다.

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 KIA와 삼성의 PO 1차전 경기가 열린다. 인터뷰하고 있는 삼성 박진만 감독. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.26/

일단 삼성은 선발 라인업에 살짝 변화를 줬다. 원래 25일에는 김지찬-김성윤-구자욱-디아즈-강민호-박승규-김영웅-이재현-류지혁이었는데, 강민호와 박승규가 자리를 맞바꿨다. 박승규가 5번이다. 박승규는 이번 시리즈 최형우 대신 좌익수로 선발 출전하는 키 플레이어. 박진만 감독은 "전력 분석팀과 의논을 했다. 득점률을 높이기 위해서는 주력 있는 선수가 상위 타순으로 올라갔으면 좋겠다는 의견이 있었다"고 타순 변경 이유를 밝혔다.

25일 대구 삼성라이온즈파크에서 KIA와 삼성의 PO 1차전 경기가 열린다. 인터뷰하고 있는 KIA 이범호 감독. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.25/

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KIA는 25일 출전 예정이었던 박정우-박재현-김도영-카스트로-나성범-김선빈-한준수-김태군-하주석을 그대로 밀고 나간다. 이범호 감독은 "이 라인업도 타격 코치와 고민을 하고 짠 거였다. 어제부터 긴장하고 있던 선수들이 나가는 게 낫다고 판단했다. 새로운 선수가 나가면 더 긴장할 수 있다"며 라인업 고수 이유를 밝혔다.

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과연, 삼성의 변화가 1차전 향방을 어떻게 바꿀 수 있을 것인가. 바꾸지 않은 KIA는 어떤 결과를 받아들게 될까.

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대구=김용 기자 awesome@sportschosun.com