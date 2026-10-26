온통 홈런 얘기뿐, 잊고 있었다 김도영의 발을...도루까지 하면, 어찌 막나 [PO1 현장]

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 1회 2루 도루를 성공시키는 KIA 김도영. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.26/

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[대구=스포츠조선 김용 기자] 도루까지 해버리면….

홈런도 무서운데, 도루까지 하면 어떻게 막아야 한단 말인가.

KIA 타이거즈 김도영이 포스트시즌 첫 도루를 성공시켰다. 2사에도 단숨에 득점권 찬스를 만드는 김도영의 위력이다.

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김도영은 26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와의 플레이오프 1차전에 3번-3루수로 선발 출전했다.

김도영은 LG 트윈스와의 준플레이오프 1차전 멀티포, 4차전 결정전 만루홈런을 치며 '슈퍼스타'로서의 존재감을 제대로 과시했다. 이에 삼성과의 플레이오프도 온통 김도영 얘기 뿐. 삼성 박진만 감독은 "상황에 따라 벤치에서 개입하겠다"며 김도영과의 승부를 신중하게 하겠다는 의지를 드러냈다.

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 1회 2사 2루. KIA 카스트로가 1타점 적시타를 날렸다. 득점에 성공하고 있는 김도영. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.26/

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시작부터 그랬다. 삼성 선발 페덱의 공은 '살벌'했다. 박정우와 박재현이 손도 못댔다. 2사 상황서 김도영도 타이밍을 맞추지 못했다. 하지만 페덱도 김도영이 부담스러운지 결정구를 넣지 못했다.

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풀카운트. 조심스러울 수밖에 없었다. 페덱의 커브가 날아들었고, 낮았다. 김도영이 골라냈다. 볼넷.

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문제는 잊고 있던 김도영의 발이었다. 지난해 3번의 햄스트링 부상으로 인해 올해는 최대한 도루를 자제한 김도영. 준플레이오프에서도 도루는 없었다. 하지만 삼성 배터리의 허를 찌르며 2루로 질주했고, 세이프.

카스트로의 단타가 터졌다. 도루가 없었다면 2사 1, 3루가 될 게 선제 득점으로 연결됐다. 온통 홈런에만 초점이 맞춰지던 사이, 김도영은 잊고 있던 발로 시작부터 삼성을 흔들었다. 흔들린 페덱은 나성범에게 1타점 추가 안타까지 엊어맞고 말았다.

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대구=김용 기자 awesome@sportschosun.com