'154㎞' KK 출발하면 뭐하나…실책이 부른 재앙, 1회에만 2점을 내주다니 [PO1]

[대구=스포츠조선 이종서 기자] 선발 투수 크리스 페덱은 최고의 컨디션을 보여줬다. 그러나 엉성한 수비에는 장사가 없었다.
삼성은 26일 대구 삼성라이온즈파크에서 KIA 타이거즈와 포스트시즌 플레이오프 1차전을 치렀다.
선발투수는 페덱. 올 시즌 13경기에 출전해 7승3패 평균자책점 2.95의 성적을 남겼다. 다만, KIA를 상대로는 2경기에 등판해 2패 평균자책점 5.25으로 부진했다.
1회초 페덱은 154km 패스트볼로 박정우를 삼진 처리했다. 그 어느 때보다 좋은 컨디션을 보여줬다. 2번타자 박재현까지 삼진 처리하면서 준플레이오 3전 전승으로 분위기를 올린 KIA를 잠재우는 듯 했다.
김도영과의 승부는 볼넷. 이후 도루까지 내줬다. 아웃카운트 한 개만 잡으면 되는 상황. 그러나 카스트로의 타구가 1루수와 2루수 옆으로 빠져나갔다. 1루수 르윈 디아즈와 2루수 류지혁의 호흡이 다소 맞지 않은 듯한 모습. 김도영이 3루를 지나 홈으로 달려들어왔다.
강한 어깨를 가진 김성윤이 홈 승부를 선택했다. 송구 스피드는 좋았다. 그러나 포수가 잡지 못할 높이로 날아갔다. 결국 김도영은 세이프. 카스트로는 이 틈을 놓치지 않고 3루에 안착했다.
분위기를 탄 KIA는 나성범의 적시 2루타까지 터지면서 2-0으로 달아났다.
페덱은 김선빈과 9구까지 가는 승부를 펼친 끝에 3루수 땅볼로 처리하면서 이닝을 마칠 수 있었다. 그러나 1회 투구수만 32개. 마무리투수 김재윤의 이탈로 가뜩이나 불펜 고민을 안고 있는 삼성으로서는 첫 출발이 좋지 않았다.
대구=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com