'154㎞' KK 출발하면 뭐하나…실책이 부른 재앙, 1회에만 2점을 내주다니 [PO1]

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 1회 2사 후 2실점을 허용한 삼성 선발 페덱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.26/

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[대구=스포츠조선 이종서 기자] 선발 투수 크리스 페덱은 최고의 컨디션을 보여줬다. 그러나 엉성한 수비에는 장사가 없었다.

삼성은 26일 대구 삼성라이온즈파크에서 KIA 타이거즈와 포스트시즌 플레이오프 1차전을 치렀다.

선발투수는 페덱. 올 시즌 13경기에 출전해 7승3패 평균자책점 2.95의 성적을 남겼다. 다만, KIA를 상대로는 2경기에 등판해 2패 평균자책점 5.25으로 부진했다.

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1회초 페덱은 154km 패스트볼로 박정우를 삼진 처리했다. 그 어느 때보다 좋은 컨디션을 보여줬다. 2번타자 박재현까지 삼진 처리하면서 준플레이오 3전 전승으로 분위기를 올린 KIA를 잠재우는 듯 했다.

김도영과의 승부는 볼넷. 이후 도루까지 내줬다. 아웃카운트 한 개만 잡으면 되는 상황. 그러나 카스트로의 타구가 1루수와 2루수 옆으로 빠져나갔다. 1루수 르윈 디아즈와 2루수 류지혁의 호흡이 다소 맞지 않은 듯한 모습. 김도영이 3루를 지나 홈으로 달려들어왔다.

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 1회 2사 2루. KIA 카스트로가 1타점 적시타를 날렸다. 삼성의 송구 실책 때 3루까지 내달린 카스트로. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.26/

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강한 어깨를 가진 김성윤이 홈 승부를 선택했다. 송구 스피드는 좋았다. 그러나 포수가 잡지 못할 높이로 날아갔다. 결국 김도영은 세이프. 카스트로는 이 틈을 놓치지 않고 3루에 안착했다.

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분위기를 탄 KIA는 나성범의 적시 2루타까지 터지면서 2-0으로 달아났다.

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페덱은 김선빈과 9구까지 가는 승부를 펼친 끝에 3루수 땅볼로 처리하면서 이닝을 마칠 수 있었다. 그러나 1회 투구수만 32개. 마무리투수 김재윤의 이탈로 가뜩이나 불펜 고민을 안고 있는 삼성으로서는 첫 출발이 좋지 않았다.

대구=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com