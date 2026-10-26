5일의 휴식, KIA타선은 전혀 식지 않았다...'김도영 볼넷' 발 페덱 상대 선취 2득점[PO1 현장]

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 1회 2사 2루. KIA 카스트로가 1타점 적시타를 날렸다. 득점에 성공하고 있는 김도영. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.26/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]5일 휴식에도 식지 않았다.

KIA 타이거즈 타선이 1회부터 불을 뿜었다. 절정의 컨디션으로 마운드에 오른 삼성 라이온즈 크리스 페덱도 속수무책이었다.

KIA는 26일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와의 플레이오프 1차전에서 1회초 볼넷과 상대 실책 2연속 적시타를 묶어 2-0으로 앞서갔다.

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페덱은 컨디션이 좋았다.

154㎞의 강속구를 앞세워 테이블세터 박정우를 연속 삼진으로 잡아내겨 쾌조의 스타트를 걸었다.

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톱타자 박정우를 150㎞가 넘는 직구 3개로 3구 삼진. 2번 박재현을 커터로 헛스윙 삼진으로 돌려세웠다.

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26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 1회초 2사 2루 카스트로의 적시타때 2루주자 김도영이 상대 실책을 노려 홈으로 파고들고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.26/

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 1회 2사 2루. KIA 카스트로가 1타점 적시타를 날렸다. 삼성의 송구 실책 때 3루까지 내달린 카스트로. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.26/

하지만 3번타자 김도영 벽에 막혔다.

커브 2개로 2스트라이크를 선점했지만, 김도영은 더 이상 커브 유인구에 속지 않았다. 7구 풀카운트 승부 끝 볼넷으로 첫 출루를 만들어냈다.

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카스트로 타석에 바로 2루도루를 성공시켜 2사 2루. 카스트로가 페덱의 커터를 당겨 1,2루 간을 갈랐다. 땅볼 안타였던데다 2사 후 발 빠른 2루주자 김도영의 홈인은 기정사실. 하지만 우익수 김성윤은 강한 어깨로 무리하게 노바운드 홈송구를 시도했다. 포수 키를 훌쩍 넘는 악송구로 카스트로가 3루까지 갔다.

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26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 1회 2사 3루. KIA 나성범이 1타점 적시타를 날렸다. 타격하는 나성범. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.26/

순간 페덱이 흔들렸다. 절정의 타격감 나성범이 좌익선상 2루타를 날리며 2-0.

김선빈은 3루 땅볼로 물러났지만, 끈질긴 9구 승부로 페덱의 1회 투구수를 32구까지 늘려놓았다.

공포의 김도영의 볼넷 출루가 만들어낸 나비 효과. KIA타선에 무서운 선수는 김도영 뿐만이 아니었다.

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정현석 기자 hschung@sportschosun.com