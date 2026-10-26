'삼성 투수 절망편' 김도영-카스트로 어떻게 막나…KIA, 완벽한 득점 공식, 이번에는 안타→홈런 터졌다 [PO1]

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 3회 KIA 카스트로가 삼성 페덱을 상대로 투런홈런을 날렸다. 김도영과 세리머니를 펼치고 있는 카스트로. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.26/

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[광주=스포츠조선 이종서 기자] 김도영만 있다고? 해럴드 카스트로가 짜릿한 한 방을 때려냈다.

카스트로는 26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와의 포스트시즌 플레이오프 1차전에서 3회초 홈런을 날렸다.

2-0으로 앞선 3회초 2사 후 김도영이 삼성 선발투수 크리스 페덱을 상대로 안타를 치고 나갔다.

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타석에는 카스트로. 풀카운트의 접전일 펼쳐졌다. 9구째 커터가 몸쪽 낮게 들어갔지만, 카스트로는 이를 그대로 걷어 올렸다. 타구는 우측 담장을 그대로 넘어갔다. 카스트로는 더그아웃을 보고 환호하며 기쁨을 표현했다.

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 3회 KIA 카스트로가 삼성 페덱을 상대로 투런홈런을 날렸다. 김도영과 세리머니를 펼치고 있는 카스트로. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.26/

카스트로는 앞선 타석에서도 찬스를 놓치지 않았다. 2사 후 김도영이 볼넷을 얻어낸 뒤 2루를 훔쳤다. 카스트로는 1루수와 2루수 사이로 빠지는 절묘한 타구를 만들어냈고, 김도영은 홈으로 들어왔다.

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카스트로는 우익수 김성윤이 홈 승부를 한 사이 3루에 안착, 나성범의 안타로 득점에도 성공했다.

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3회까지 3타점을 올린 카스트로의 활약에 KIA는 4-0으로 리드를 잡았다.

대구=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com