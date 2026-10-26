와, 작두 탄 이범호 감독...지명타자 한준수 또 대적중, 천금의 홈런포 [PO1 현장]

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 KIA와 삼성의 PO 1차전 경기가 열린다. 인터뷰하고 있는 KIA 이범호 감독. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.26/

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[대구=스포츠조선 김용 기자] 이범호 감독의 촉, 무슨 일이냐.

KIA 타이거즈 이범호 감독의 용병술, 이번 가을 엄청나게 뜨겁다. 내는 수마다 대적중이다.

KIA는 26일 대구 삼성라이온즈파크에서 삼성 라이온즈와 플레이오프 1차전을 치르고 있다. 1회와 3회 각각 2점씩을 뽑은 KIA는 4회 선두타자 한준수가 도망가는 솔로포를 때려냈다.

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한준수는 볼카운트 1B1S 상황서 삼성 선발 페덱의 한가운데 밋밋한 체인지업을 제대로 받아쳐 우중간 펜스를 넘기는 홈런으로 연결시켰다.

이 감독은 LG 트윈스와의 준플레이오프에서도 적극적 용병술로 셧아웃 승리를 이끌었다. 경험 부족한 박재현을 2차전부터 1번 아닌 2번으로 내려 부담을 덜어주고, 그 자리를 박정우로 채워 재미를 봤다. 박정우는 3차전 선구안과 적시타 등 맹활약하며 승리에 공헌했다. 주전 중견수 김호령을 빼는 결단을 내렸는데, 그의 공백이 느껴지지 않았다. 또 3차전 선발로 양현종이 아닌 시라카와를 선택해 '초대박'을 쳤다.

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 4회초 한준수가 솔로홈런을 치고 환호하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.26/

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이 감독은 25일 비로 취소된 1차전을 앞두고도 포수 김태군과 한준수를 동시에 라인업에 넣는 강수를 뒀다. 김태군이 포수로, 한준수가 지명타자로 출전하는 것이었는데 시즌 중 이런 라인업을 짠 적은 거의 없었다.

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이 감독은 "한준수가 출루율도 좋고, 페덱 상대 공을 많이 던지게 할 수 있는 카드라 생각해 김선빈 뒤에 넣었다"고 밝혔다. 경기가 비로 취소됐고, 다시 라인업을 손볼 여지가 있었지만 이 감독은 "어제부터 긴장한 선수들이 나가는 게 맞다"며 이 안을 고수했다.

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그리고 한준수가 거기에 보답이라도 하듯, 점수차를 5점으로 벌리는 귀중한 홈런을 쳐줬다. 작두 탄 이 감독이다.

대구=김용 기자 awesome@sportschosun.com