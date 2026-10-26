'초비상' KIA, '완투승' 페이스 선발투수가 사라졌다…57구 헤드샷 퇴장 날벼락→PO 최초 사건 [PO1]

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 5회말 네일이 박승규에 헤드샷을 던진 뒤 허탈해하고 있다. 네일은 헤드샷 규정에 의해 퇴장됐다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.26/

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 5회말 네일이 박승규에 헤드샷을 던진 뒤 퇴장 명령을 받고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.26/

Advertisement

Advertisement

[대구=스포츠조선 이종서 기자] KIA 타이거즈가 예상치 못한 악재를 만났다.

제임스 네일(33·KIA 타이거즈)은 26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와의 플레이오프 1차전에 선발 등판해 5회말 1사에 '헤드샷 퇴장'을 당했다. 플레이오프 최초, 포스트시즌 역대 세 번째 기록이다.

최고의 페이스였다. 퇴장 직전까지 네일의 투구수는 57구. 사실상 완투를 바라볼 수 있을 정도의 페이스였다.

Advertisement

1회말 선두타자 김지찬에게 안타를 맞았지만, 병살타로 지웠다. 이후 5회 1사까지 추가로 출루를 허용하지 않았다. 12타자 연속 범타 행진이었다.

5회말 선두타자 르윈 디아즈도 삼진으로 돌려세웠다. 더할 나위없는 피칭이었다. 그러나 네일의 피칭은 추가로 이어지지 못했다.

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 5회말 네일이 박승규에 헤드샷을 던져 퇴장됐다. 퇴장을 당해 더그아웃으로 향하던 네일이 1루로 향하는 박승규에 미안함을 전하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.26/

Advertisement

박승규와 승부를 펼치던 중 6구째 직구가 박승규의 머리를 강타했다. 박승규는 트레이너를 향해 괜찮다고 손짓했다. 그러나 네일은 헤드샷 규정에 따른 퇴장을 피하지 못했다.

Advertisement

마운드를 내려가던 네일은 1루로 출루하는 박승규에게 다가가 미안하다는 뜻을 전했다.

Advertisement

KIA로서는 최대 변수를 맞이하게 됐다. 네일의 투구가 그 어느때보다 좋았다. 투심 최고 구속은 151㎞가 나왔다. 변화구 역시 예리하게 들어갔다.

자연스럽게 불펜 대비가 제대로 이뤄질 수 없었다. 네일의 '헤드샷'이 나오자 불펜장의 투수들이 분주하게 몸을 풀기 시작했다. 일단 KIA 벤치는 정해영을 마운드에 올렸다. 정해영은 어깨를 돌리며 불펜에서 나왔고, 마운드에스 다리를 찢는 등 스트레칭을 했다.

Advertisement

갑작스러운 교체는 결국 실점으로 이어졌다. 정해영은 강민호를 중견수 뜬공으로 잡았다. 그러나 담장 앞에서 잡힐 정도로 큼지막한 타구가 나왔다.

김영웅과의 승부에서 박승규가 2루를 훔치면서 득점권에 주자가 생겼다. 2사 2루에서 김영웅의 적시타가 나왔고, KIA는 '0의 행진'은 5회말에 깨지게 됐다.

대구=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

Advertisement