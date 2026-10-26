'역시 슈퍼스타' 김도영, 또 기록 불러냈다…투수 피 말린다, 26년 묵은 기록 소환 [PO1]

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 3회 안타를 날리고 있는 KIA 김도영. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.26/

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 3회 KIA 카스트로가 삼성 페덱을 상대로 투런홈런을 날렸다. 김도영과 세리머니를 펼치고 있는 카스트로. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.26/

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[대구=스포츠조선 이종서 기자] KIA 타이거즈의 김도영이 또 기록 하나를 소환했다.

김도영은 26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와의 플레이오프 1차전에 3번타자 겸 3루수로 선발 출전했다.

LG 트윈스와의 준플레이오프에서 3홈런을 치면서 시리즈 MVP에 오르는 등 '슈퍼스타'로서의 모습을 그대로 보여줬다. 특히 3차전에서는 2회초 LG 선발투수 존 케네디의 직구를 공략해 그대로 담장을 넘겼다. 비거리 145m의 초대형 홈런. 2001년 두산 베어스 타이론 우즈가 삼성 라이온즈와 한국시리즈 6차전에서 기록한 포스트시즌 역대 최장 비거리 홈런 145m와 타이 기록이다. 또한 두산 김동주를 제치고 포스트시즌 최연소(23세18일) 만루 홈런 신기록도 함께 달성했다.

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삼성과의 플레이오프. 김도영은 다시 한 번 신기록을 세웠다. 5회초 삼성 선발투수 크리스 페덱과의 승부. 김도영은 13구까지 가는 승부를 펼쳤다. 2B2S에서 6구째부터 공 6개를 연달아 커트해냈다. 12구째가 볼이 된 가운데 13번째 공을 받아쳤다. 그러나 우익수 뜬공이 되면서 출루에는 실패했다. 그러나 13구 승부는 KBO리그 포스트시즌 플레이오프 한 타자 최다 투구수 타이.

1994년 플레이오프 2차전 투수 이국성(한화)-타자 김인호(태평양)과 투수 가르시아(삼성)-타자 심재학(현대)이 있었다.

대구=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

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