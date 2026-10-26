'날벼락' 헤드샷 변수도, '사령탑 걱정'도 모두 지웠다…릴레이 철벽투가 빚어낸 '기선제압' [PO1 히어로]

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 5회말 2사 1루 정해영이 이재현을 11구 승부 끝 헛스윙 삼진으로 잡아내 이닝을 끝낸 후 주먹을 불끈 쥐고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.26/

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 이의리가 6회말 투구를 삼자범퇴로 끝내며 기뻐하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.26/

Advertisement

Advertisement

[대구=스포츠조선 이종서 기자] 일순간에 조용해진 라이온즈파크. KIA 타이거즈가 '최대 변수'를 딛고 승리를 잡았다.

준PO 승리팀 KIA 타이거즈가 PO 1차전을 잡았다. 기다렸던 2위 삼성 라이온즈를 5대1로 잡았다. 순조롭게 리드를 이어가다가 선발투수 '조기 강판'이라는 아찔한 변수가 발생했지만 갑자기 나온 불펜들도 삼성 타선을 압도하며 승리를 지켰다.

이날 KIA 선발은 에이스 제임스 네일. 4⅓이닝 1안타 1사구 3탈삼진 1실점을 기록했다. 투구수는 57개에 불과했다. 완투까지 바라볼 수 있는 페이스였지만, 예기치 못한 변수에 마운드를 내려와야만 했다.

Advertisement

1회말 선두타자 김지찬에게 안타를 맞은 이후 5회말 선두 르윈 디아즈를 삼진으로 처리하면서 12타자 연속 범타 행진을 펼쳤다.

박승규와의 승부에서 아찔한 장면이 나왔다. 6구째 직구가 박승규의 헬멧을 강타했다. 다행히 큰 부상으로 이어지지는 않았다. 박승규는 트레이너를 향해 '괜찮다'는 신호를 줬다.

Advertisement

하지만 네일은 헤드샷 규정으로 퇴장 조치. KIA에겐 그야말로 날벼락이었다.

Advertisement

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 5회말 네일이 헤드샷 퇴장을 당해 더그아웃에 들어온 뒤 아쉬워하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.26/

네일이 워낙 위력적인 피칭을 펼쳤던 만큼, KIA 불펜은 준비가 되지 않았다. 더욱이 KIA는 5-0으로 앞섰던 만큼, 조기에 불펜을 가동할 이유가 없었다.

Advertisement

네일의 '헤드샷' 이후 KIA 불펜이 갑자기 분주해졌다. 가장 먼저 올라온 투수는 정해영이었다. 정해영은 어깨를 돌리며 불펜에서 나왔고, 마운드에서 다리를 찢는 등 스트레칭을 했다. 긴박했던 교체 상황을 엿볼 수 있던 장면.

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 5회 마운드에 나서 투구하는 KIA 정해영. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.26/

정해영은 첫 타자 강민호를 중견수 뜬공으로 잡았다. 큼지막한 타구였지만, 담장 앞에서 잡혔다. 그러나 김영웅과의 승부에서 박승규가 2루를 훔쳤고, 김영웅의 적시타가 나왔다. 5-1.

Advertisement

분위기가 삼성으로 넘어갈 수 있는 상황. 그러나 정해영은 이재현과의 11구의 승부 끝에 S존 한가운데 슬라이더로 추가 실점없이 이닝을 끝냈다.

이젠 불펜 싸움. 6회말 삼성은 9번타자 류지혁부터 타순이 시작됐다. 이범호 KIA 감독은 이날 경기를 앞두고 "삼성 경기를 보면 8, 9번에서 시작할 때 대량 득점을 하는 경기들이 많았다. 배터리 파트에 신경쓰자고 얘기했다. 류지혁이 우리와 할 때 잘 치기도 했고, 1회 처음 시작과 류지혁이 선두로 걸릴 때 더 집중해야 한다. 멀리 칠 수 있는 선수들 앞에 주자가 깔리면 부담"이라고 강조했다.

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 6회말 KIA 이의리가 역투하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.26/

사령탑이 걱정한 상황을 마주한 순간. KIA는 이의리를 마운드에 올렸다. 이의리는 이 감독의 걱정을 완벽하게 지웠다. 류지혁을 삼진으로 돌려세웠고, 이어 김지찬까지 좌익수 뜬공으로 잡았다. 이어 김성윤을 삼진으로 잡아내면서 삼자범퇴로 막았다.

Advertisement

7회초에도 올라온 이의리는 선두타자 구자욱을 삼진으로 잡아냈다. 그러나 디아즈 타석에서 유격수 박민의 포구 실책이 나왔다.

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 투구하는 KIA 조상우. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.26/

KIA 벤치는 다시 움직였다. 이의리가 내려가고 조상우가 올라왔다. 조상우는 박승규와 강민호를 모두 좌익수 뜬공으로 잡아내며 실점을 막아냈다.

조상우는 8회말 김영웅과 김현준을 모두 내야 범타로 잡았다. KIA는 곽도규로 투수를 교체했고, 삼성은 김도환이 나왔다. 곽도규는김도환을 삼진으로 잡아내면서 이닝을 끝냈다.

순조롭게 이닝을 지워간 KIA는 9회말 마무리투수 전상현이 올라와 1번부터 시작한 삼성 타선을 실점없이 넘기며 승리를 잡아냈다.

대구=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com