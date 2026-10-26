김도영의 홈런, 김도영의 발, 의식하다 카스트로에 무너졌다...진격의 KIA, KS행 77.1% 확보[PO1 리뷰]

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 3회초 2사 1루 카스트로가 2점홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.26/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]김도영을 잔뜩 경계하던 삼성이 카스트로에 무너졌다.

5일 간의 긴 휴식도 KIA 타이거즈의 파죽지세를 막지 못했다. 플레이오프 1차전까지 잡아내며 포스트시즌 4연승으로 한국시리즈 진출을 정조준 했다.

KIA는 26일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와의 플레이오프 1차전에서 5대1로 승리하며 최대 분수령이던 1차전을 선점했다. 플레이오프 1차전 승리 팀의 한국시리즈 진출 확률은 77.1%(27/35)다.

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전날 우천 순연까지 겹쳐 5일을 쉬고 플레이오프에 임한 KIA 타이거즈. 준플레이오프 종료 후 플레이오프까지 5일 휴식은 1990년 삼성 라이온즈 이후 무려 36년 만이었다.

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 3회초 2사 1루 페덱이 카스트로에 2점홈런을 내주며 아쉬워하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.26/

LG 트윈스와의 준플레이오프 때 보여준 KIA의 절정의 타격감은 식지 않았다.

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KIA 타선은 1회부터 불을 뿜었다. 좋은 컨디션으로 마운드에 오른 삼성 선발 크리스 페덱도 속수무책이었다.

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페덱은 1회 154㎞의 강속구를 앞세워 테이블세터 박정우 박재현을 연속 삼진으로 잡아내며 쾌조의 스타트를 끊었다.

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하지만 2사 후 3번타자 김도영 벽에 막혔다.

투 스트라이크를 선점했지만, 7구 풀카운트 승부 끝 볼넷으로 내보냈다. 이 출루가 화근이 됐다.

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4번 카스트로 타석 초구에 바로 2루 도루를 성공시켜 2사 2루. 카스트로가 페덱의 2구째 커터를 당겨 1,2루 간을 빠지는 선제 적시타를 날렸다. 이어진 2사 3루에서 나성범의 좌익선상 적시 2루타가 이어지며 2-0.

'김도영 효과'는 3회 2사 후에도 또 한번 발휘됐다.

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 8회초 김도영이 중견수 방면 큼지막한 타구를 날린뒤 타구가 담장을 맞고 나오자 내달리고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.26/

2-0으로 앞선 3회 2사 후 두번째 타석에 선 김도영은 1B2S 불리한 볼카운트에서 몸쪽 높은 152㎞ 직구를 당겨 유격수 옆을 스쳐 좌익수 앞으로 빠지는 안타로 물꼬를 텄다.

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페덱은 김도영의 빠른 발을 의식했다. 세차례나 투구판을 이탈하며 주자 묶기에 나섰다.

풀카운트에서 3연속 파울로 끈질긴 승부를 이어가던 카스트로가 9구째 몸쪽 커터를 어퍼스윙으로 퍼올려 오른쪽 담장을 훌쩍 넘겼다. 비거리 117m, 4-0으로 성큼 달아나는 투런포.

슈퍼스타 김도영을 막으려다 카스트로에게 당한 삼성 배터리였다. 카스트로는 결승타점과 투런홈런 포함, 4타수3안타 3타점으로 승리를 이끌며 데일리 MVP에 선정됐다. 김도영도 2루타 포함, 3타수2안타 1볼넷 2득점 활약으로 뜨거운 타격감을 이어갔다.

기세가 오른 KIA는 4-0으로 앞선 5회초 선두 타자 한준수가 페덱의 3구째 체인지업을 강타해 오른쪽 담장을 넘기는 솔로포를 터트리며 5-0으로 달아났다.

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 5회말 박승규가 네일의 투구를 머리에 맞고 있다. 네일은 헤드샷 규정에 의해 퇴장됐다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.26/

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 5회말 네일이 박승규에 헤드샷을 던진 뒤 허탈해하고 있다. 네일은 헤드샷 규정에 의해 퇴장됐다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.26/

KIA의 무난한 승리 흐름은 5회말 예기치 못한 변수로 잠시 요동쳤다.

5-0이던 5회말 1사 후 박승규 타석 때 4회 1사 까지 단 1안타 무실점의 눈부신 호투를 펼치던 KIA 선발 제임스 네일이 헤드샷으로 자동 퇴장됐다. 미처 몸도 못풀고 올라온 정해영이 2사 후 도루에 이어 김영웅의 적시타로 1점을 허용했지만, 이재현을 11구 승부 끝 삼진 처리하며 추가 실점을 막고 징검다리를 놓았다. 6회에는 마운드에 오른 이의리가 1⅓이닝 3탈삼진을 섞어 무안타 무실점으로 막아내며 승리투수가 됐다.

삼성은 단 2안타 빈공에 그치며 긴 공백과 최형우 부재를 절감해야 했다. 돌아온 구자욱도 무안타로 침묵했다.

한편, 이날 경기가 열린 라이온즈파크는 전체 2만3550석이 모두 팔려 만원관중 행진을 이어갔다. 지난 2023년 한국시리즈 1차전부터 포스트시즌 42경기 연속 매진. 플레이오프로만 한정하면 2024년 1차전 이후 10경기 연속 매진행진이다.

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 5회말 2사 1루 정해영이 이재현을 11구 승부 끝 헛스윙 삼진으로 잡아내 이닝을 끝낸 후 주먹을 불끈 쥐고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.26/

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 7회말 2사 1루 박재현이 강민호의 타구를 몸을 날려 잡아내고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.26/

이날 라이온즈파크에는 3루측 푸른색 삼성 응원석과 1루측 붉은색 KIA 응원석이 보색 대비로 멋진 장관을 이뤘다.

양 팀은 27일 오후 6시30분 라이온즈파크에서 플레이오프 2차전을 치른다. 삼성 선발은 아리엘 후라도, KIA 선발은 아담 올러다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com