'긴장했나, 흥분했나' 삼성, 1회 수비 대참사에 붕괴...KIA 이길 자격 있었다 [PO1 현장포커스]

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 1회 2사 2루. KIA 카스트로가 1타점 적시타를 날렸다. 득점에 성공하고 있는 김도영. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.26/

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[대구=스포츠조선 김용 기자] 큰 경기는 수비 하나로 승패가 갈리는데….

포스트시즌, 단기전에서는 특히나 작은 실수 하나가 경기에 큰 영향을 미친다. 정규시즌보다 훨씬 압박감이 심하고, 팽팽한 흐름에서 나오는 실책에 경기 분위기가 한순간 바뀔 수 있다는 걸 역대 많은 사례들이 증명했다.

그런 의미에서 삼성 라이온즈는 가장 중요한 1차전 1회, 일찌감치 무너졌다고 해도 과언이 아니었다.

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삼성은 26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA 타이거즈와의 플레이오프 1차전에서 1대5로 패했다. 기싸움을 해야하는 1회부터 2실점한 게 너무나 뼈아팠다.

홈런이나 안타를 맞고 점수를 줬다면 힘이 덜 빠질 뻔 했다. 하지만 실책으로, 실책성 플레이로 너무나 허무하게 점수를 줬다고 한다면 얘기가 달라진다.

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삼성 선발 페덱은 정규시즌 종료 후 푹 쉬어서인지 경기 시작하자마자 무시무시한 공을 뿌렸다. KIA 박정우와 박재현이 손도 대지 못하고 삼진을 당했다.

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이번 가을 엄청난 기세를 보이고 있는 홈런왕 김도영 상대 어렵게 승부를 하는 건 그럴 수 있었다. 풀카운트 상황서 낮은 커브로 유인했지만 김도영이 속지 않았다. 그리고 도루를 허용한 것도 어쩔 수 없었다. 김도영의 발이 빠른 건 어떻게 제어할 수 없었다.

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 1회 2사 2루. KIA 카스트로가 1타점 적시타를 날렸다. 삼성의 송구 실책 때 3루까지 내달린 카스트로. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.26/

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문제는 그 다음. 카스트로가 1루수 방면 느린 땅볼을 굴렸다. 디아즈가 충분히 처리할 수 있는 타구. 하지만 2루수가 잡을 거라 생각했는지 갑자기 베이스로 복귀했고, 2루수 류지혁이 잡지 못하자 1루 땅볼이 우전 안타로 둔갑됐다. 기록은 안타였지만, 사실상 실책성 플레이로 선취점을 주는 치명적 순간을 맞이해야 했다.

문제는 또 이어졌다. 설명한대로 타구가 매우 느렸다. 발 빠른 김도영이 2루에서 홈까지 여유있게 들어갈 수 있었다. 그런데 삼성 우익수 김성윤의 승부욕이 지나쳤다. 무리하게 홈 송구를 했는데, 그 송구가 너무 강해 포수 강민호가 잡을 수 없었다. 백네트를 때렸다. 강한 어깨를 자랑할 게 아니면, 무리하게 던질 이유가 하나도 없었다. 그 순간 투수 페덱도 홈 베이스 뒤 커버를 들어가지 않았다. 총체적 난국 속 카스트로가 2루를 지나 3루까지 갔다.

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26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 1회 2사 후 2실점을 허용한 삼성 선발 페덱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.26/

이후 나성범의 2루타가 터져 2실점. 카스트로가 1루에 있었다면 추가 실점을 막을 수도 있었는데, 2점째 주는 과정도 너무 뼈아팠다.

준플레이오프 3연승 상승세 기운이 남아있는 KIA의 기를 완전히 살려줬다. 페덱은 투구수가 기하급수적으로 늘었다. 힘이 떨어지자 3회 카스트로에게 투런포, 4회 한준수에게 솔로포까지 맞았다. 이 모두가 1회 수비 난조의 여파였다.

반대로 KIA는 수비에 살았다. 5-1이던 7회말, 이범호 감독은 수비 강화를 위해 유격수를 하주석에서 박민으로 교체했다. 그런데 그 박민이 1사 주자 없는 상황서 디아즈의 평범한 땅볼을 '알까기'해 죽어가던 삼성에 호흡기를 달아줬다. 하지만 좌익수 박재현이 이어 등장한 박승규의 펜스 앞 장타성 타구를 잡아냈고, 강민호의 직선타를 그림같은 다이빙 캐치로 걷어내 KIA와 박민을 살렸다.

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'슈퍼스타' 김도영도 8회 선두 김영웅의 파울 타구를 펜스까지 따라가 어렵게 걷어내 상대 추격 의지를 꺾어버렸다. 삼성과 대비되는 KIA의 수비 집중력, 결과는 천금의 승리였다.

대구=김용 기자 awesome@sportschosun.com