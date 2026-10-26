김성윤은 도대체 왜 무리한 홈 송구를 했나...통한의 병살타까지 '최악의 하루' [PO1 현장]

5일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 6회말 1사 만루. 구본혁의 볼을 잡지 못한 삼성 김성윤 우익수. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.05/

Advertisement

Advertisement

[대구=스포츠조선 김용 기자] 최악의 경기를 해버린 김성윤.

삼성 라이온즈가 치명적 패배를 당했다.

삼성은 26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA 타이거즈와의 플레이오프 1차전에서 1대5로 완패했다. 상대 선발 네일이 헤드샷으로 빠지지 않았다면, 1점도 내지 못하고 힘없이 졌을 게 예상될 정도로 무기력한 경기였다.

Advertisement

특히 1회 수비 실수로 허무하게 2점을 먼저 준 게 뼈아팠다. 2사 후 김도영을 볼넷으로 출루시킨 뒤, 도루를 허용했다. 여기서 카스트로가 선제 1타점 적시타를 쳤다. 1루수 디아즈가 자신이 처리해야 할 타구를 미루며 그게 안타가 돼버렸다.

9일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 9회말 KT 박영현에게 삼진 당한 삼성 김성윤. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.09/

여기에 우익수 김성윤이 무리하게 홈 송구를 하다 공을 백네트로 날려버렸다. 이게 더 치명적이었다. 1점을 주고 2사 1루가 돼야할 게 2사 3루가 된 것이다. 굳이 무리하게 송구를 하지 않아도 될 상황에 공을 던졌다 카스트로를 스코어링 포지션까지 보내준 것이다. 하필, 나성범의 1타점 2루타까지 터졌으니 그 실책이 더 뼈아팠다.

Advertisement

그래도 1회말 1번 김지찬이 네일을 상대로 안타를 치고 나가 분위기를 살렸다. 라이온즈파크가 달아올랐다. 하지만 2번 김성윤이 초구를 건드렸다 통한의 3-6-3 병살타를 만들고 말았다. 분위기에 완전히 찬물이 끼얹어졌다. 거기서부터 삼성은 완전히 추격 동력을 잃었고, 반대로 네일은 기세를 올려 12타자 연속 범타를 만들었다. 헤드샷 퇴장을 당하기 전까지. 경기 변수가 될 수 있었지만 그 전 삼성이 벌어놓은 점수가 5점이나 됐기에, 역전까지 꿈을 꿀 수는 없었다.

Advertisement

김성윤은 이날 4타수 무안타로 침묵하며 고개를 들지 못하게 됐다.

Advertisement

대구=김용 기자 awesome@sportschosun.com