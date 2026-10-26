치명적 헤드샷에도 이겼다...이범호 감독은 정해영 챙겼다 "1점으로 막아준 게 컸다" [PO1 승장]

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. KIA가 삼성에 승리했다. 경기 종료 후 선수들과 하이파이브를 나누고 있는 KIA 이범호 감독. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.26/

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[대구=스포츠조선 김용 기자] "정해영이 1점으로 막아준 게 컸다."

KIA 타이거즈 이범호 감독이 귀중한 플레이오프 1차전 승리에 만족감을 표시했다.

KIA는 26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와의 플레이오프 1차전에서 5대1로 승리, 한국시리즈 진출 확률 77.1%를 잡았다. 준플레이오프 3연승에 이어 이번 가을야구 4연승.

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호투하던 선발 네일이 5회 헤드샷 퇴장을 당하는 중대 변수가 있었지만, 그 전까지 5점이나 뽑아내며 점수차를 벌린 게 승인이었다. 카스트로가 결정적 투런포 포함, 3타점을 기록하며 팀 승리를 이끌었다. 김도영도 카스트로 앞에서 밥상을 잘 차렸다.

다음은 경기 후 이 감독과의 일문일답.

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-경기 총평은.

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타자들이 페덱을 잘 공략해줬다. 초반 긴장할 수 있는 걸 잘 풀어준 게 승리 요인이다. 투수들이 이닝을 잘라, 잘 막아줬기 때문에 승리할 수 있었다.

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-헤드샷 위기가 있었는데.

네일이 5이닝 정도를 던지면 불펜 어떻게 쓸 지 준비를 해놨었다. 정해영, 이의리를 붙이려 했다. 갑작스러웠지만 그래도 플랜을 준비해놓고 게임에 들어갔기에 큰 문제는 없었다. 불펜으로 들어간 선수들이 잘 던져줬다.

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26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 5회말 네일이 박승규에 헤드샷을 던진 뒤 허탈해하고 있다. 네일은 헤드샷 규정에 의해 퇴장됐다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.26/

-정해영이 1실점을 했지만 잘 막아줬는데.

네일이 7회까지 갈 수 있는 투구수라 정해영이 몸을 풀지는 않았다. 다만 초반 흔들릴 시 대비책을 세워놨었다. 투수들에게 몇 회에 올라갈 수 잇으니 준비하라고 했다. 급하게 나오면 흔들릴 수 있고, 어려워질 수 있는데 정해영이 잘 버텨줬다. 그 시간 동안 이의리와 성영탁이 몸을 풀 시간을 벌 수 있었다. 몸을 제대로 못 풀고도 최상의 구위를 보여줬다. 1점으로 흔들림 없이 막아준 게 컸다.

-테이블 세터가 부진했는데.

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테이블세터가 어떻게 움직이느냐에 따라 대량득점 갈 수 있느냐, 없느냐가 갈린다. 고민해봐야겠지만, 어떤 부분이 나을 지 생각해보겠다. 지금 상황으로는 밀어붙이는 방법을 생각하고 있다. 방망이를 못 치긴 했지만 수비에서 좋은 플레이들을 해줬기에 심리적으로 크게 흔들리지 않을 것이다. 투수도 달라진다.

-헤드샷이 나온 순간 든 생각은.

다음 투수를 누구를 올려야 할 지, 기록지 먼저 체크했다. 정해영을 올려놓고 그 다음 투수들 몸 풀게 바로 준비했다. 내가 실수하면 다 잡은 경기를 놓칠 수 있기에 불펜 운용에 신경썼다.

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 5회말 2사 1루 정해영이 이재현을 11구 승부 끝 헛스윙 삼진으로 잡아내 이닝을 끝낸 후 주먹을 불끈 쥐고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.26/

-이의리가 좋은 투구를 했는데.

이의리 활용이 중요했다. 곽도규가 그렇게 좋은 컨디션이 아니다. 곽도규는 최대한 짧게 쓰려고 했다. 이의리가 중반에 1~2이닝 버텨주면 좋은 경기를 할 수 있을 거라 생각했다. 네일이 일찍 내려왔지만 이의리가 많이 던져줬다. 잘 던졌다. 존에만 들어가면 위력이 있다.

-김도영에게 무리한 주루를 하지 말라고 얘기했다는데.

팍 뛰니까, 부상이 나올 수 있다. 조금 흥분해있는 거 같아 신경이 쓰였다. 도루도 하고 전력 질주도 했다. 그래서 3루타가 될 상황이 나오면 무리하지 말고 2루까지만 가라고 했다.

-한준수 용병술이 적중했는데.

2차전 올러 선발 경기 김태군과 한준수 중 어떤 포수를 쓸 지 고민해봐야할 것 같다. 타격을 잘해주면 볼배합 도 잘 될 수 있다. 한준수가 잘 치고 있는 게 팀에도 굉장히 좋은 부분이다.

대구=김용 기자 awesome@sportschosun.com