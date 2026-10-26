'내 감자칩!' 결승타 상품이 사라졌다고? MVP의 비애, "라커에 뒀는데…" [PO1]

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. KIA가 5대1로 승리했다. 오늘의 타격감상 카스트로가 대형 과자봉지를 짊어지고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.26/

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 3회초 2사 1루 카스트로가 2점홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.26/

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[대구=스포츠조선 이종서 기자] MVP가 되고도 상품을 얻지 못했다고?

해럴드 카스트로(KIA)는 26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와의 플레이오프 1차전에서 4번타자 겸 1루수로 선발출전해 4타수 3안타(1홈런) 3타점 2득점을 기록했다. 카스트로는 1차전 데일리 MVP로 선정됐다.

올 시즌 99경기에서 타율 3할2푼7리 21홈런을 기록하며 '3번타자' 김도영의 든든한 우산이 됐던 카스트로였다.

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이날 경기에서도 카스트로는 김도영과 완벽한 호흡을 자랑했다. 1회초 2사에서 김도영이 볼넷을 골라내자 카스트로는 1루와 2루를 절묘하게 가르는 안타를 쳤다. 우익수 김성윤이 홈으로 들어오는 김도영을 잡기 위해 전력을 다해 송구를 했지만, 크게 벗어나면서 실책이 됐다. 카스트로는 이 틈을 놓치지 않고 3루를 밟았다. 이후 나성범의 적시타가 나오면서 득점에도 성공했다.

3회초에는 2사 후 김도영이 안타를 치고 나갔다. 카스트로는 삼성 선발투수 크리스 페덱과 풀카운트 승부를 펼친 끝에 9구째 커터를 공략해 우측 담장을 넘겼다.

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5회초 2사에서 페덱이 내려가고 배찬승이 올라왔지만, 카스트로의 방망이는 식지 않았다. 153㎞ 직구를 공략해 세 번째 안타를 만들어냈다. 8회에는 유격수 뜬공으로 물러났다.

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26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 3회 KIA 카스트로가 삼성 페덱을 상대로 투런홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 카스트로. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.26/

카스트로의 홈런 포함 3안타 활약을 앞세운 KIA는 5대1로 승리했다.

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경기를 마친 뒤 카스트로는 "오늘 시리즈 첫 경기를 승리로 장식할 수 있어서 기쁘다"고 했다.

3회 홈런에 대해서는 "중요한 상황에서 페덱이 다양한 구종의 공을 던졌다. 첫 번째 타석에서도 커터를 잘 맞혀서 안타가 나왔다. 싸움을 이어가면서 커터를 던질거라고 생각했는데, 예상이 적중해서 홈런으로 나왔다"고 했다.

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이 감독은 "시즌때 지금과 같은 집중력이라면 4할도 가능하다"고 이야기했다. 카스트로는 이에 대해 "감사하다. 어떤 상황이든 타석에 들어서면 안타를 치는게 목적이다. 최대한 좋은 모습을 보여드리겠다"고 인사를 전했다.

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 3회초 2사 1루 카스트로가 2점홈런을 치고 환호하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.26/

KBO는 결승타를 친 선수에게 5박스 분량의 감자칩을 부상으로 제공한다. 카스트로가 1회 적시타로 주인공이 됐다. 그런 카스트로는 감자칩을 한 개도 받지 못했다. 이날 MVP까지 차지하면서 유독 많은 인터뷰를 소화했던 탓이었다. 카스트로는 "라커에 뒀었는데 인터뷰가 많아서 다녀오니 내 것은 하나도 없었다"고 이야기했다.

KIA는 1차전 승리로 한국시리즈 진출 77.1%의 확률을 잡았다. 한국시리즈는 KT 위즈와 한다. 이강철 KT 감독은 카스트로를 경계 대상 1호로 꼽았다. 카스트로는 "나뿐 아니라 우리 팀 모두가 위험할 것"이라며 "모두 조심해야할 것이다"라고 '원팀'을 강조했다.

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대구=이종서기자 bellstop@sportschosun.com