[PO 1차전]"기회도, 찬스도 없었다" 벼랑 끝 삼성, 2차전 대대적 변화 예고 "원태인 투입도 가능"

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 경기 지켜보는 삼성 박진만 감독. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.26/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자] "찬스도 기회도 없었다."

1차전을 내준 삼성라이온즈 박진만이 타선의 대대적 변화를 예고했다.

26일 대구 라이온즈파크에서 열린 KIA 타이거즈와의 플레이오프 1차전에서 삼성은 선발 크리스 페덱의 조기 흔들림과 타선의 무기력한 침묵 속에 1대5로 패했다. 단 2안타 빈공에 그친 타선 침체가 원흉이었다. 1차전 패배를 안은 박진만 감독의 표정에는 깊은 아쉬움과 함께 벼랑 끝에 선 패장의 절박함이 교차했다.

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26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 5회초 강판 당하는 삼성 선발 페덱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.26/

경기 후 박진만 감독은 "선발 페덱이 상대 중심타선을 효과적으로 제어하지 못한 것이 경기 전체를 어렵게 끌고 간 결정적 원인이 됐다"고 총평했다.

페덱의 피칭에 대해 박 감독은 "초반 구위 자체는 정규시즌 때보다 좋다고 판단했지만 KIA 중심타자들의 대처가 좋았다"며 "가장 아쉬웠던 장면은 김도영을 상대로 투스트라이크의 유리한 카운트를 잡고도 연속 4구를 허용해 볼넷을 준 부분이다. 2사 이후 두차례 실점으로 이어진 점이 패배의 원인이 됐다"고 자평했다.

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 7회말 구자욱이 이의리에 스탠딩 삼진을 당한 뒤 아쉬워하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.26/

이날 가장 큰 아쉬움은 삼성 타선의 침묵이었다.

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햄스트링 부상 후 복귀한 구자욱을 비롯해 타선 전체가 KIA 선발 제임스 네일과 불펜진 구위에 눌려 꽁꽁 묶였다.

'승부처 특급 대타'로 대기했던 베테랑 최형우 카드는 단 한 차례도 꺼내들지 못했다. 박 감독은 "경기 내내 찬스 자체가 전혀 만들어지지 않았다. 기회도 찬스도 없는 상황에서 최형우를 무작정 투입할 수도 없는 노릇이었다"며 답답했던 타선 흐름을 짚었다. 그러면서 "오늘 상대 선발 네일의 공이 워낙 좋았고 우리 타자들의 페이스가 전체적으로 다운돼 있었지만, 내일 2차전에 임하는 자세와 모습은 반드시 달라져야 한다"고 강조했다.

7일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 삼성 선발투수 원태인이 역투하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.07/

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박진만 감독의 시선은 이미 2차전을 향해 있다.

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박 감독은 "2차전을 내주면 시리즈 전체가 힘들어진다"며 "내일 라인업과 멤버 구성에 적극적으로 변화를 줄 생각이다. 최형우의 수비 투입 여부를 포함해 타순 교체 등 여러 방안을 다각도로 고민하고 있다"며 대대적인 '라인업 수술'을 선언했다.

삼성은 토종 에이스 원태인을 불펜 '비밀 카드'로 투입하는 배수의 진까지 고려하고 있다.

이날 1차전 미출전 명단에서 원태인의 이름이 빠져 있었던 이유에 대해 박 감독은 "오늘 경기 양상에 따라 원태인을 비밀병기로 활용하려는 계획이었다"고 밝혔다. 이어 "2차전 역시 반드시 잡아야 하는 상황이 나오면 원태인이 등판할 수 있다. 만약 출전하지 않는다면 3차전 선발로 나설 것"이라며 총력전을 다짐했다.

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3일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 두산과 삼성의 경기. 삼성 배찬승이 역투하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.03/

패배 속에서도 위안거리는 있었다.

박진만 감독은 "불펜 투수들이 모두 잘 던져줬다. 특히 배찬승의 컨디션이 좋았다"며 불펜진을 칭찬했다. 이어 "오늘 팀에서 단 2명만 안타를 쳤는데, 그중 김영웅의 타격 페이스가 확실히 좋아 보여 2차전에서도 기대를 걸고 있다"고 덧붙였다.

경기 중 헤드샷을 맞았던 박승규에 대해서는 "선수 본인이 괜찮다고 파이팅을 외치며 나갔다. 큰 문제는 없어 보이지만 내일 다시 한번 체크할 예정"이라고 설명했다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com